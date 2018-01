Veste bună pentru locuitorii Capitalei. Cinci pasaje subterane vor fi renovate în 2018

Aproape jumătate din pasajele subterane din Capitală sunt într-o stare deplorabilă. Cinci dintre ele urmează să fie renovate capital în acest an.

Lucrările au început la trecerea de lângă Spitalul Municipal Nr. 1, după ce mai mulți locuitori s-au plâns Primăriei că aceasta este plină de mizerie.

Trecerea subterană de lângă Spitalul Municipal arată exact ca cele care nu sunt date în chirie: nu este iluminată, scările sunt abrupte și pereții sunt plini de anunțuri publicitare.



"Pe aici trec copiii noștri, bătrâni cărora le este foarte greu. Iar mămicile cu copii în cărucioare nu pot folosi rampele."



"Foarte periculoase, mai ales cum noi suntem amândouă însărcinate. Încă acum nu e gheață, dar dacă va fi gheață și omăt o să numărăm toate scările, de sus și până jos. "



În câteva zile, lucrurile se vor schimba. De ieri, muncitorii lucrează de zor și au instalat deja câteva becuri, repară scările și mâine urmează să schimbe gurile de canalizare.



"Iaca cu reclamele acestea l-am ros ieri și ei tot încleie. Iaca ieri am curățit și azi iar e. Ar trebui de schimbat tot din nou și de făcut o dată ca lumea. La noi care e problema: bani nu-s. "



Astfel de lucrări ar trebui fi făcute și la alte pasaje subterane din Capitală. Cea din apropierea Gării de Sud a fost construită acum 40 de ani și de atunci, acolo au mai fost făcute de reparații cosmetice. Din cauza mizeriei, mulți dintre pietoni preferă să traverseze pe stradă, deși este destul de periculos.



"Eu nu am trecut demult pe acolo. Am trecut o dată și era murdar. Era miros, uită-te ce se face. "



"Da, mă tem tare. Dar și pe stradă mă tem să traversez, pe acolo este mult trafic."



Pentru acest an, Direcția Transport Public și Căi de Comunicații are un buget de 1,4 milioane de lei pentru întreținerea și renovarea pasajelor subterane din Capitală. Lucrări de renovare vor fi efectuate la trecerile subterane de pe Bulevardele Dacia, Traian, Constantin Negruzzi și altele două de pe șoseaua Hâncești.



"Noi considerăm că o renovare capitală este necesară și trebuie să fie făcută calitativ, vorbesc aici de materiale calitative, care vor avea un termen de exploatare de zeci de ani. Sunt sigur că vom face rost de mijloace financiare. Avem alte capitole unde poate vom avea economii pe anumite categorii de lucrări", a spus șeful interimar al Direcției Transport Chișinău, Vitalie Butucel.



În Capitală avem 18 pasaje subterane, dintre care 10 sunt date în chirie agenților economici. Majoritatea au fost construite în perioada sovietică.