Veste bună pentru locuitorii Capitalei. Au început lucrările de reparație a Staţiei de Epurare a apelor reziduale (FOTOREPORT)

Gata cu mirosul urât din Capitală. Astăzi au demarat lucrările de modernizare a Staţiei de Epurare a apelor reziduale. Proiectul prevede construcţia unei noi linii de tratare a nămolului, renovarea infrastructurii, edificarea mai multor construcţii specializate dar şi instalarea echipamentului de filtrare a apelor reziduale.

Lucrările de modernizare a staţiei de epurare ar fi putut demara încă în anul 2012, atunci când a fost semnat contractul de creditare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europenă de Investiţii. Atunci Uniunea Europeană a înaintat o serie de cerinţe, pe care Întreprinderea Apa Canal Chişinău, în gestiunea căreia se află staţia, le-a putut îndeplini inclusiv după implicarea autorităţilor locale.



"Apreciez sprijinul financiar şi practic din partea UE, pentru a continua implimentarea contractului, şi menţionăm că acesta este doar primul pas, va urma pasul 2 prin care această staţie de tratare va fi finalizată", a spus Nistor Grozavu, viceprimarul oraşului Chişinău.



"Ziua de astăzi, reprezintă un prim pas, şi că Uniunea Europeană va urmări îndeaproape executarea lucrărilor, pentru a se asigura că lucrările de renovare vor fi executate în termen", a declarat Peter Michalko, ambasadorul UE în Republica Moldova.



Lucrările de renovare a staţiei de epurare vor fi efectuate de o companie germană şi vor dura trei ani.



"Proiectul de reabilitare a staţiei de epurare este în valoare de 24.2 milioane euro, dintre care 11 milioane constituie grant acordat din partea Uniunii Europene", a declarat Veronica Herţa, şefa S.A "Apa Canal" Chişinău.



Proiectul prevede construcţia mai multor staţii modernizate de filtrare a apei şi construcţia unei linii noi de tratare a nămolului.



Sacii geotub, in care se aduna mizeria acumulata in urma epurarii apelor uzate si care este de fapt sursa mirosului neplacut din Capitala, vor disparea in cel mult trei ani. In acest loc, vor aparea mai multe statii performante, care vor permite uscarea imediata a namolului, si respectiv eliminarea mirosului specific.



În cadrul proiectului va fi edificată şi o substaţie de producere a energiei electrice, iar nămolul va fi folosit în calitate de materie primă.



"Ca rezultat a producerii biogazului vom produce energie electrică, care va asigura 50 la sută din necesarul de energie electrică, care se foloseşte aici la staţia de epurare", a zis Veronica Herţa, şefa S.A "Apa Canal" Chişinău.



Vestea că vor scăpa de mirosul urât emis de Staţia de Epurare i-a bucurat pe locuitorii Capitalei.



"Mie îmi pare că asta e super, dacă o să fie aşa cum o spus", a zis un locuitor.



"Clar că o să ne bucurăm, noi avem copii mici, stăm cu geamurile deschise, da, e benefic", a spus alt locuitor.



"Ecologie este primordială, copii trebuie să crească sănătoşi", a zis un locuitor.



Proiectul de modernizare a statiei de epurare face parte din programul de Dezvoltare a Serviciilor de Alimentare cu Apă din municipiul Chişinău şi este susţinut de Uniunea Europeană. În cadrul acestuia, vor fi reparatate 140 de kilometri de reţele de apeduct şi 7 km de canalizare.

Valoarea totală a proiectului este 61,8 milioane de euro. Banii au fost acordaţi sub formă de împrumut de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europenă de Investiţii. Staţia de epurare a apelor reziduale din Chişinău a fost construită în anul 1960, şi de atunci nu a mai fost reparată capital.