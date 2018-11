VESTE BUNĂ pentru liceenii care au picat BAC-ul. Vor avea a treia șansă să susțină testul în același an

Liceenii care au picat examenele de bacalaureat, vor avea a treia șansă să susțină testul în același an. Un proiect în acest sens a fost aprobat în lectură finală, astăzi, de către deputaţi.

Vicepreședintele Parlamentului Valeriu Ghilețchi a menționat că mulți elevi, după ce nu susțin cele două sesiuni regulamentare, pleacă din țară și nu revin peste un an ca să mai repete examenul. Candidații vor trebui să achite și o taxă.



"Noi nu am putut indica în lege care este această taxă, deoarece în fiecare an poate varia în funcție de numărul celor care vor solicita examenul de bacalaureat pentru a treia sesiune. Dacă taxa s-ar putea să fie mai mare, decât ar putea un student să o achite, atunci Guvernul va analiza posibilitatea subvenționării acestei taxe", a menţionat vicepreședintele Parlamentului.



Deocamdată nu a fost stabilită perioada când va avea loc a treia sesiune. Valeriu Ghileţchi a solicitat Guvernului ca aceasta să se desfăşoare în august - începutul lunii septembrie.

Anul acesta, 38 la sută dintre candidaţii înscrişi au picat examenul de bacalaureat.