Veste bună pentru iubitorii de artă. Teatrul Național "Mihai Eminescu" din Capitală și-a redeschis ușile (FOTOREPORT)

Veste bună pentru iubitorii de artă. După cinci luni de pauză, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Capitală și-a redeschis ușile. Stagiunea de toamnă începe astăzi cu spectacolul “Cântec de leagăn pentru bunici” de Dumitru Matcovschi.

Din cauza pandemiei de coronavirus instituția este obligată să respecte anumite reguli. Vor fi accesibile doar jumătate din numărul total de locuri, iar publicul va trebui să-și dezinfecteze mâinele și să poarte măști.

"Noi avem puse la dispoziție patru ieșiri și intrări și vom repartiza spectatorii. Sala Teatrului Național are o capacitate de 400 locuri, în sală vor fi până la 150 și balcoanele permit încă câte 25 de spectatori. Locurile care nu vor fi ocupate de spectatori sunt citate cu fraze ale clasicilor despre teatru și totodată replici ale actorilor", a menționat Petru Hadârcă, directorul Teatrului Naţional "Mihai Eminescu".



Actorii teatrului spun că au așteptat mult aceată zi.



"Să ştiţi că am aşteptat acest moment, nu pot să-l descriu prin cuvinte... Nu am avut niciodată o asemenea pauză", a spus Ana Tkacenko, actriță.



"Sunt emoţii împletite cu lacrimi, a fost dur, ne-a fost foarte greu, nu a fost uşor, noi toţi suntem în aşteptare că nu ne vor închide iarăşi. Noi fără scenă suntem ca și fără pământ sub picioare", a precizat Margareta Pântea, artist al Poporului.



"Teatru fără spectatori nu există şi în tot acest răstimp foarte lung pentru noi am suferit şi am dus dorul enorm de mult spectatorului", a spus Diana Decuseară, artistă emerită.



În luna octombrie, spectatorii vor putea veni la teatru doar în zilele de joi, vineri și weekend, unde vor mai putea viziona şi alte două piese. Regizorul Alexandru Cozub susține că, între timp, artiştii pregătesc un nou spectacol.



"Suntem acum în pregătire cu un spectacol „Hamlet în sos picant” premiera căruia este preconizată la sfârșit de octombrie. Este o comedie spumoasă așa și sperăm să le placă", a declarat Alexandru Cozub, regizor la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu".



Biletele pot fi procurate pe platformele on-line, dar și de la casele teatrului.