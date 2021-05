Veste bună pentru comercianții de răsaduri. De astăzi, aceștia își pot vinde marfa lângă Piața Centrală

Comercianții de răsaduri care până acum vindeau la piaţa de pe strada Cărbunari din Capitală şi se plângeau pe lipsa cumpărătorilor, de astăzi, își pot vinde marfa lângă Piața Centrală. Decizia a fost luată de autoritățile municipale care le-au permis acestora să organizeze un iarmaroc de sezon. Ei trebuie să plătească o taxă de 75 de lei pe zi.

Vânzătorii sunt mulțumiți că, în sfârşit, au posibilitatea să-şi vândă marfa într-un loc unde vin mulți cumpărători.

"Acolo eu sunt ca în pustiu la Cărbunari, stăteam ca în pustiu acolo, nu era nimeni. Aici au acces toţi, toţi vin, toţi cumpără."

"Am stat acolo săptămâni întregi, foarte rău am vândut. Noi şi am pierdut, care îl smulgeam pe zi, seara ne duceam şi îl aruncam."

"Măcar să răscumpărăm cheltuielile, nu mai sperăm la ceva mai mult, pentru că deja din timp s-a trecut foarte mult."

"Aici e mai multă lume, acolo am fost 2 săptămâni şi e puţină de tot lume."

"Toţi ne-am răsculat că deja e imposibil de atâtea pierderi. Astăzi, într-adevăr este o schimbare, avem vânzări."

Decizia i-a bucurat și pe cumpărători, care spun că piața de pe strada Cărbunari este un loc izolat.

"E foarte bine, decât te-ai dus acolo la Cărbunilor, e departe. Şi transportul nu e, dar aici e la îndemână."

"Acum cu plăcere, fiecare om vine şi cumpără ce îi trebuie."

"E mai comod, asta e în folosul oamenilor, la toţi."

Administraţia Pieței Centrale afirmă că iarmarocul a fost deschis în urma insistențelor vânzătorilor.

"S-a decis adresarea către Primăria Municipiului Chişinău pentru organizarea unui iarmaroc tematic, de sezon, cu durata de o lună. Traficul nu este îngreunat, deoarece este acces, este bandă.", a comunicat directorul interimar "Piaţa Centrală", Ion Pîintea.

Târgul va fi deschis până la sfârşitul lunii iunie.