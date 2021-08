Veste bună pentru amatorii de ping pong din țara noastră. A fost deschisă prima Academie de tenis de masă pentru copii. Instituţia poartă numele sportivei Sofia Polcanova, care a participat la Olimpiada de la Rio din 2016. La eveniment au participat sportivi şi zeci de copii care se visează tenismeni de performanţă.



Campioana Austriei şi a Europei, Sofia Polcanova, crede că, în cadrul instituţiei, copiii vor putea să-și cizeleze aptitudinile, fapt care le va permite să concureze la competiţii internaţionale.



"A fost foarte greu şi foarte necesar. Sunt foarte bucuroasă că Academia în sfârşit a fost deschisă. Eu cred că este o zi importantă pentru şcoala de tenis din Moldova si din Chişinău, mi-aş dori ca sportul să se dezvolte, mai ales tenisul de masă."



În cadrul ceremoniei, copiii au avut ocazia să-și încerce puterile împotriva sportivei moldo-austriece.



"Eu nici nu m-am aşteptat. Când prima dată am văzut-o pe Sofia am fost în şoc. Mă văd în viitor o tenismenă, vreau să merg la multe competiţii şi să mă antrenez în viitor."



Cei prezenţi la eveniment s-au arătat mulţumiţi de condiţiile moderne în care se vor antrena viitorii campioni.



"Aici sala corespunde standardelor europene, mai ales podeaua, mesele, iluminarea. Cred că la ziua de azi acesta e unul dintre cele mai bune obiecte profesionale şi a tenisului profesional."



"Eu cred că este un eveniment foarte bun, este benefic pentru dezvoltarea tenisului pentru copii."



Totuşi, unii consideră că, în Capitală, instituţia trebuia deschisă mult mai devreme.



"E un lucru foarte bun, cam târziu e venit, dar demult trebuia de deschis tenisul fiindcă copiii într-adevăr vor să se ocupe cu sportul şi nu prea au comodităţi."



"E bine că sunt condiţii bune, dar acel copil care vrea să se realizeze, se antrenează, se pregăteşte în orice condiţii."



Potrivit responsabililor, Academia a fost creată într-un timp record pe locul unei săli vechi de sport.

OLEG DOBRÎJINSCHI, director al Academiei de tenis de masă:"Este foarte greu, a fost o muncă enormă, noi în două luni, dintr-o sală ruinată de zece ani am făcut. Sunt foarte mulţumit, e mai bine decât mi-am imaginat."



ALEXANDRU POLICIUC, organizator:"Nu a fost uşor să organizăm, fiindcă lucrul era foarte mult, noi nu am început de la zero, dar de la minus. Mai avem multe de rezolvat în viitor, astfel încât să ne dezvoltăm şi copii noştri să fie campioni."



În cadrul Academiei se vor antrena copii cu vârstele cuprinse între 6 şi 18 ani.