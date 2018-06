VESTE BUNĂ pentru agricultorii moldoveni! Vor putea exporta butaşi de viţă de vie pe piaţa internaţională

Republica Moldova ar putea exporta butaşi de viţă de vie pe piaţa internaţională. Acest lucru va fi posibil datorită posibilităţii de producere a materialului săditor de categoria "Certificat", care corespunde standardelor internaţionale. Asta după ce Institutul de Horticultură şi Tehnologii Alimentare şi-a renovat un laborator de care dispune, dar şi o seră de aclimatizare.

Noul laborator are o suprafaţă de 40 de metri pătraţi şi este de aproape şapte ori mai mare decât cel vechi. Astfel, aici vor putea fi cultivate peste şase mii de lăstari viţă de vie şi nu 50, aşa cum era anterior.



"Noi creşteam acolo câte 10-15 plante de fiecare soi, astăzi avem câte 400-450 fire de fiecare soi de viţă de vie. Sunt soiuri autohtone, dar şi soiul pe care le-am produs singuri în laborator", a spus Olga Sultanova, doctor în ştiinţe.



Institutul de Horticultură şi Tehnologii Alimentare dispune de zece sere pentru aclimatizarea butaşilor, doar două dintre acestea sunt însă funcţionale. Una dintre acestea a fost recent renovată din donaţii.



"Suprafata noii sere este de 240 de metri pătrați. Aici pot fi crescuţi concomitent peste 30 de mii de butaşi. După câteva luni, aceştia vor putea fi plantaţi pe podgorii".



"Acest răsad este gata pentru a fi plantat în pământ. Asta pentru că el are rădăcinile bine dezvoltate şi înălţimea suficientă pentru a fi sădit. Până la toamnă va creşte aproape un metru înălţime", a spus Victor Bondariuc, vicedirectorul laboratorului IŞPHTA.



Noile condiţii de cultivare a viţei de vie va permite ţării noastre să fie competitivă pe plan internaţional.



"Noi avem soiuri de viţă de vie care sunt căutate şi în alte ţări unde există alte condiţii climaterice. Viţa de vie Codreanca, care ne aparţine este vândută de o firmă din Italia în toată lumea, de ce nu am putea să facem noi acest lucru.Chişmiş lucistîi, la fel este vândut de o firmă din sudul Italiei vinde acest soi în toată lume", a spus Victor Bondariuc, vicedirectorul laboratorului IŞPHTA.



Banii pentru renovarea laboratorului şi a serei au fost oferiţi de Guvernul României şi Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în cadrul proiectului Agricultura Performantă în Moldova.



"M-am bucurat să văd că sunt utilizate aici tehnologii înalte, iar banii oferiţi cu generozitate de Guvernul României. Sunt utilizaţi cu folos în domeniul ştiinţei, în interesul unui sector extrem de important economia şi industria Republicii Moldova", a spus Daniel Ioniţă, ambasadorul României în Moldova.



"Următorii paşi asupra cărora ne vom concentra, dar desigur împreună cu alţi donatori vor fi poate linii de sortare, poate linii de ambalare şi răcire a produselor. Trebuie să începem chiar de la început, la începutul lanţului valoric pentru a merge până vom ajunge la momentul în care produsul va fi pregătit pentru export", a spus Karen Hilliard, directoarea misiunii USAID Moldova.



Pentru lucrările de renovare au fost alocaţie 75 de mii de dolari.