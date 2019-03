VESTE BUNĂ PENTRU AGRICULTORI. Semănăturile de toamnă NU au fost afectate de gerurile din această iarnă

Semănăturile de toamnă nu au fost afectate de gerurile din această iarnă. Dimpotrivă, vremea a fost prielnică pentru dezvoltarea culturilor. Cel puţin asta spun fermierii, precum şi specialiştii Ministerului Agriculturii.

Dacă în următoarea perioadă nu vor avea loc îngheţuri, putem să ne aşteptăm şi în acest an la o roadă bogată.

"Iată dintr-un fir a ieşit patru fraţi, adică patru fraţi e o încrucişare foarte bună, patru fraţi, adică un fie o să îmi dea patru spicuri. Patru spicuri, câte 40 de boabe deja sunt 4 tone. "



Mihail Gaşper din satul Furceni, raionul Orhei, a cultivat pe cele 450 de hectare grâu, orz, secară şi rapiţă. El spune că iarna a fost blândă şi cu multă zăpadă, fapt ce a contribuit la dezvoltarea culturilor.



"O iernat foarte bine şi la moment avem umezala neecesară pentru a se dezvolta culturile. Avem o primăvară excelentă pot să spun, e lentă merge încetişor, mărg lucrările încetişor", a spus agricultorul Mihail Gașper.



Agricultorul se aşteaptă la o roadă bogată.



"Anul trecut am luat patru tone de grâu, a fost un an foarte greu şi am luat trei tone jumătate de orz. Dar anul acesta după cum arată ochii, se arată o roadă foarte bună, se arată undeva la şase tone de grâu", a spus agricultorul Mihail Gașper.



Totuşi, deşi iarna a fost blândă, pericolul încă nu a trecut.



"Condiţiile care s-au înregistrat la începutul primăverii până acum nu sunt cele mai favorabile, deoarece avem temperaturi destul de înalte şi în comparaţie cu anii precedenţi vegetaţia viţei-de-vie aşa numitul plânsul viţei-de-vie, a început la începutul lui martie", a spus reprezentant al Ministerului Agriculturii, Valeriu Cebotari.



"La moment avem o stare a culturilor destul de bună, toate culturile şi-au revenit, au intrat în faza de vegetaţie. La moment nu există motiv de îngrijorare, totul depinde deja de condiţiile climaterice. Ar putea fi înregistrată acea secetă de primăvară de aceea îndemnăm producătorii să examineze bine condiţiile climaterice", a spus Şeful Direcţiei politici de producţie a Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban.



În toamna anului 2018 au fost cultivate 337 de mii de hectare de grâu, 49 de mii de hectare de orz şi 40 de mii de hectare de rapiţă.