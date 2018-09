Veste bună pentru agricultori! În această toamnă vor fi deschise mai multe iarmaroace agricole unde își vor putea vinde producția

În această toamnă, în Capitală, vor fi deschise mai multe iarmaroace agricole. Iniţiativa îi aparţine ministrului Agriculturii, Nicolae Ciubuc, care spune că la aceste târguri fermierii vor putea mai uşor să-şi vândă producţia. Despre asta, ministrul a discutat cu agricultorii în cadrul unei şedinţe de lucru. Producătorii au spus că în acest an au parte de o roadă bogată, iar realizarea ei devine o problemă.



Vitalie Urechean are o plantaţie de 14 hectare de mere în comuna Budeşti din municipiul Chişinău. Pe lângă aceste fructe el mai are struguri şi prune care au rodit dublu faţă de anul trecut, iar la iarmaroc le va vinde mai uşor.



"Cred că această iniţiativă a guvernării, a ministerului este una foarte bună. Pentru noi este o bună practică, deoarece acolo se întâlnesc realizatorii şi se împart cu problemele lor, noi luăm ceva nou, învăţăm unul de la altu", a spus Vitalie Urechean, agricultor.



Fructele vor fi vândute la preţ rezonabil.



"Noi vom încerca să arătăm tot spectrul producţiei noastre. Iar ceea ce ţine de preţ va fi cu mult mai mică decât în supermarketurile noastre", a zis Vitalie Urechean, agricultor.



Oamenii abia aşteaptă deschiderea iarmaroacelor.



"E binevenit, deoarece acum este sezonul, lumea face conservaturi, pun pe iarnă, şi la iarmaroc oricum cred că o să fie mai ieftin ca la piaţă."



"Este foarte bine. Cândva se practicau, acum din păcate nu. Era foarte comod ca în fiecare raion să fie iarmaroace şi era bine şi pentru noi: puteam cumpăra, nu eram nevoiţi să mergem undeva."



"Cred că va fi mai ieftin dar şi munca omului tot trebuie să o apreciem. Pentru ca să creşti un product natural e foarte scump. "



"Foarte bine, mai comod va fi. Va fi mai comod şi nu trebuie de umblat pe drumuri."



Ministrul Agriculturii îşi propune ca în fiecare sector din Capitală să fie organizate astfel de târguri.



"Ne-am propus să venim cu un suport prin a ne mobiliza şi organiza iarmaroace aici pe teritoriul oraşului Chişinău. Vom crea posibilitatea ca toţi cei interesaţi care au producţie şi au dificultăţi cu piaţa de desfacere să poată veni şi să poată propune produse calitative şi la preţuri convenabile reciproc, atât pentru ei cât şi pentru consumatori", a declarat Nicolae Ciubuc, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.



Ministrul mai spune că va organiza o şedinţă împreună cu reprezentanţii primăriei Chişinău pentru a stabili locaţiile.