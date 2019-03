Veste bună. Numărul pacienţilor care s-au tratat definitiv de hepatită este în creştere

Numărul pacienţilor care s-au tratat definitiv de hepatită este în creştere. În ţara noastră, în ultimii trei ani aproape 17 mii de persoane s-au vindecat de hepatita B, C și D.

Aceştia au beneficiat de tratament gratuit, datorită Programului Naţional de Combatere a Hepatitei susţinut de Guvern. În prezent, alţi peste două mii de pacienţi se lecuiesc.



Ruslan Poverga are 43 de ani şi se numără printre beneficiarii care au primit tratament gratuit

contra hepatitei C. Bărbatul spune că maladia l-a măcinat timp de 18 ani, iar toate tratamentele urmate au fost în zadar.



"Să trăieşti cu hepatită nu este deloc uşor, maladia este numită şi moarte blândă. Atunci când boala îţi dă de ştire începi să te gândeşti, iar temerea este şi mai mare că nu ai ieşire din situaţie", a spus Ruslan Poverga, fost pacient.



În 2017, bărbatul a urmat noua metodă de tratament timp de trei luni.



"Din fericire, în prezent, există metode de tratare, iar eu am profitat de această posibilitate. Acum Moldova cumpără preparare foarte efective", a spus Ruslan Poverga, fost pacient.



Medicii spun că preparatele de ultimă generație au un succes la tratarea bolii de circa 97 %.



"Dacă a venit la timp, numaidecât, obligatoriu se tratează în spital. La sfârşit se dă şi tratament antiviral, depinde de care hepatită. În trei luni să fii sănătos de aşa un virus puternic este o minune în medicină", a spus Galina Chiriacov, şef de secţie a Spitalului "Toma Ciorbă".



Programul Naţional de Combatere a Hepatitei a fost iniţiat în 2016 şi este finanţat din bugetul de stat.

Bolnavii care vor să beneficieze de program trebuie să meargă la medicul infecţionist din raion şi să facă investigaţiile necesare. Rezultatele vor fi trimise Ministerului Sănătăţii, iar pacientul va primi medicamentele necesare. Anul trecut, 4000 de persoane s-au tratat de hepatita virală B, C și D.