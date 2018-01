VESTE BUNĂ! Mamele vor primi îndemnizaţii mai mari la naştere

Din acest an, mamele vor ridica o indemnizaţie unică la naştere mai mare. Noua alocaţie va fi de 5645 de lei, în creştere cu 345 de lei. Ministerul Sănătăţii şi Muncii preconizează că ajutorul va ajunge în 2018 la 35 de mii familii.

În acest sens, Guvernul a alocat deja aproximativ două milioane de lei. Tatiana Blaj din Capitală are un copil de 12 ani, iar acum câteva zile a mai adus pe lume un bebeluş. Mămica a făcut deja lista lucrurilor pe care le va cumpăra din indemnizaţia majorată.



"Hăinuțe, pătucul, scutecele, suzeta trebuie pregătită. E foarte bine. Mai mulți copii cred că se vor naște", a spus Tatiana Blaj, mamă.



Și alte proaspete mămici au salutat inițiativa autorităților.



"Cheltuielile pentru întreținerea unui copil cresc de pe zi pe zi și evident că este nevoie de indemnizația mai mare. Mulțumim, este benefică."



"Consider că este un pas bun înainte. Urmează deja după ce facem adeverința de naștere să depunem actele."



Reprezentanții Ministerul Sănătății şi Muncii spun că prin această iniţiativă vor să sporească natalitatea în țară.



"An de an sigur că se încearcă să se consolideze acele măsuri proactive care vin în susținerea familiilor cu copii. Ele se actualizează în dependență de creșterea prețurilor. Într-adevăr, se ia ca bază indicele prețurilor de consum în cazul respectiv. Începând cu luna ianuarie, este stabilit acest drept pentru acele femei care nasc", spune Viorica Dumbrăveanu, secretar de Stat al Ministerului Sănătății



Cea mai considerabilă majorare a indemnizaţiei unice la naştere a fost făcută la sfârşitul anului 2016. Atunci, Parlamentul a votat un proiect de lege prin care alocaţia a crescut de la 3.100 de lei până la 5.300.