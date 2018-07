Veste bună! La Drochia a fost inaugurat un centru de sănătate modern

Un centru de sănătate modern a fost inaugurat în satul Țarigrad, raionul Drochia. De serviciile noii instituții vor beneficia șase mii de oameni din localităţile Țarigrad, Antoneuca, Sergheuca, Pervomaiscoe și Fântânița. Până acum, bolnavii erau tratați în condiții inadecvate, într-un cabinet medical imporvizat în casa de cultură.



"Suntem bucuroși și noi că era greu ne ducem în Casa de Cultură, era frig iarnă, greu și pentru lucrătorii de acolo."



"Nu erau condiții, ambulatoriu nu era, apă nu era, cabinete destule, cred că acum v-a fi mult mai bine."



"Suntem foarte bucuroși a fost greu până acuma, dar acum deja o frumusețe nedescrisă."



Acum, cei patru doctori de familie și 12 asistente medicale dispun de toate condițiile pentru a presta pacienților servicii de calitate.



"Avem condiții bune, este sala de proceduri, sala de triaj aparte, medicii sunt aparte."



"Avem toate birourile de care trebuie să dispună un centrul de sănătate, deci cabinetele medicilor de familie, sala de proceduri, de imunizări, laborator, sala ginecologică" , a spus Adelina Său, șefa Centrului de Sănătate, satul Țarigrad.



Pentru implementarea proiectului s-au cheltuit peste cinci milioane de lei.



"Susținere financiară am avut din partea agenților economici, mai ales la centrul de sănătate. Pentru procurarea mobilei și inventarului pentru medicină i-au alocat mai mult de o 150 de mii de lei", a zis Petru Barbieru, primar, satul Țarigrad.



"Consiliul Raional Drochia a contribuit la ședința Consiliului raional 360 de mii de lei, apoi am procurat această clădire, care era aproape demolată, și am transmis în gestiune consiliului local Țarigrad pentru a face mai departe lucrul acesta frumos", a zis Ion Dascal, președintele raionului Drochia.



Lucrările de reparaţie a centrului de sănătate au durat doi ani.