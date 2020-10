Veste bună! Grădinițele din Capitală vor fi deschise pentru toți copiii

Grădinițele din Capitală vor fi deschise pentru toți copiii, inclusiv pentru cei din grupele-creșă, cu vârsta cuprinsă între doi și patru ani. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău, pe motiv că riscul de îmbolnăvire a copiilor este mai mic. În unele grădinițe deja au început pregătirile, iar părinții sunt bucuroși că vor avea unde își lăsa odraslele.

Iana Iarmenco din Capitală are un băiețel de trei ani, pe care l-a înscris la grădiniță în luna mai. Din cauza pandemiei, femeia a fost nevoită însă să-și prelungească concediul și să stea acasă cu copilul.



IANA IARMENCO, mama:”A lucrat doar soțul. Nu am avut cu cine să îl las, nici cu bunicul, nici cu bunica. Toți au fost ocupați. Bona în general poate să coste şi 35 - 40 de lei pe oră. Eu consider că este foarte scump”.



Acum, femeia este încântată de această decizie a autorităţilor, întrucât va putea reveni la muncă.



IANA IARMENCO, mama:”Desigur, ne este un pic teamă, dar mergem să riscăm. Viața continuă. Noi trebuie să lucrăm. Copiii trebuie să crească în societate."



Iar la grădinița nr. 157 din sectorul Buiucani va fi deshisă doar o singură grupă creșă care va fi frecventată de 24 de copii. Micuții vor putea fi primiți din data de 15 octombrie.



OLGA IONEL, directoarea grădiniței Nr. 157 din sectorul Buiucani:”Am personalizat locurile copiilor, păstrând distanța socială între copii pentru vârsta dată. Am marcat mobilierul. Podeaua a fost marcată. Totul este pregătit. ”



Medicii spun că micuţii cu vârsta cuprinsă între doi și patru ani sunt mai puțin supuși riscului de a se infecta cu noul tip de coronavirus.



VIORICA SORBALO, medic de familie, AMT CIOCANA:”Cumva au o protecție, un sistem imunitar mult mai bine dezvoltat din motivul că ei sunt vaccinați conform vârstei. Aici prioritar îi dăm vaccinului pneumoques, care cumva îi crează o imunitate și îi protejează de toate virozele și inclusiv de COVID-19”.



Totodată, specialiștii vin cu un șir de recomandări către părinții care îți vor duce odraslele la grădiniță.



VIORICA SORBALO, medic de familie, AMT CIOCANA:”Atunci când vorbim de protecție, vorbim bineînțeles de aportul de lichide, de vitamine terapie, să nu-și expună copiii în contact cu alți copii bolnavi sau membrii familiei. Să-i autoizoleze pe copii și să nu-i expună riscului tuturor patologiilor”.



Din 1 septembrie au fost redeschise doar grădiniţele care au întrunit toate cerințele impuse de autorități.