VESTE BUNĂ! Filmările pentru cel de-al nouălea lungmetraj al francizei ''Star Wars'' vor debuta în vara acestui an

, a anunţat vineri Press Association, scrie agerpres.ro. Reprezentanţii studioului Lucasfilm au anunţat în septembrie 2017 că J.J. Abrams va regiza noua peliculă din seria "Star Wars", înlocuindu-l pe regizorul anterior desemnat, Colin Trevorrow, un cineast devenit cunoscut pe plan internaţional după ce a regizat pelicula "Jurassic World".J.J. Abrams a fost producător al celui de-al doilea film din noua trilogie "Star Wars", intitulat "Star Wars: The Last Jedi" (2017), care a fost scris şi regizat de Rian Johnson."Avem un scenariu, ceea ce înseamnă deja foarte mult pentru mine. Vom începe filmările la sfârşitul lunii iulie", a dezvăluit J.J. Abrams în ediţia de joi seară a emisiunii de televiziune "The Late Show with Stephen Colbert"."Să am la dispoziţie un scenariu în avans reprezintă ceva important, pentru că în trecut nu am fost suficient de norocos pentru a avea aşa ceva. L-am scris în colaborare cu Chris Terrio, care este un geniu, m-am distrat de minune alături de el", a adăugat J.J. Abrams.Cineastul american a vorbit în aceeaşi emisiune TV şi despre teama pe care a resimţit-o atunci când a început să lucreze la filmul "Star Wars: The Force Awakens". "Eram îngrozit. Din fericire, am fost înconjurat de oameni incredibili. Ne-am distrat bine împreună. Iar acum, să revin în franciză pentru a regiza 'Episode IX' e ceva suprarealist şi cu adevărat interesant", a adăugat cineastul.