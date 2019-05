VESTE BUNĂ! Copiii care frecventează grădiniţa din satul Pârliţa vor avea condiţii mai bune

Copiii care frecventează grădiniţa din satul Pârliţa, raionul Ungheni, vor avea de acum încolo condiţii mai bune. Acoperişul şi faţada clădirii au fost renovate, iar curtea instituţiei reamenajată. Costul total al proiectului se ridică la trei milioane de lei, bani oferiţi din Fondul de Rezervă al Guvernului. Acoperişul grădiniţei a fost deteriorat în urma unor ploi puternice din anul 2016. De atunci, copiii erau nevoiţi să stea acasă de fiecare dată când ploua, deoarece toate încăperile erau inundate. Părinţii au rămas mulţumiţi de noile schimbări."Guvernul Republicii Moldova ne-a alocat trei milioane 180 de mii de lei, dintre care am reparat capital acoperişul, am renovat faţada, am renovat pavilioanele şi acoperişul la pavilioane", a spus directoarea grădiniţei, Natalia Irimca."La acel moment cu sursele autorităţilor publice locale şi raionale nu am reuşit să rezolvăm problema respectiv ne-am adresat către Comisia Situaţii Excepţionale Republicană pentru a interveni şi cu adevărat am fost auziţi", a spus deputatul PDM , Ludmila Guzun."Este un exemplu prin care demonstrăm unitate, solidaritate şi implicare. Acest exemplu arată că în situaţii de criză şi capacitatea guvernului de a interveni. pentru că vorbim de o situaţie care s-a produs în urma unei calamități naturale acum trei ani, în 2016", a spus ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Regionale, Nicolae Ciubuc.În total, grădinița din comuna Pârliţa este frecventată de aproape 280 de copii, care sunt împărțiți în 11 grupe.