VESTE BUNĂ! CNAM oferă mai mulți bani pentru operațiile de inimă

Anul trecut au fost înregistrate peste 707 mii de persoane cu boli ale aparatului circulator, cu peste 27 de mii mai multe decât în 2017. Pentru că incidenţa bolilor cardio-vasculare a crescut, anul acesta, Compania Națională de Asigurări în Medicină a alocat sume mai mari pentru finanțarea operațiilor pe cord.

Maria Șîstacova este internată de două săptămâni la Spitalul Clinic Republican. Femeia suferă de inimă de aproape patru decenii, iar acum a fost operată.



”Eu dacă mergeam de la ușa ceea până la ușa cealaltă, unde-s zece pași, și eu de parcă am fugit o sută de metri, păi acum un balon din trei răsuflări îl umflu”, a declarat Maria Șestacova, pacientă.



Când era însărcinată, Liudmila Basiul a fost anunţată de medici că fătul suferă de o malformație congenitală la inimă. După câteva luni de la naștere, specialiştii i-au spus femeii că micuțul trebuie operat.



”Singurul lucru pe care îl avea era zgomotul de la inimă iar medicii spuneau că nu este normal. Noi când am venit eram deja la limită, medicii ne-au explicat că inima lui era ca a unui copil de zece ani”, a zis Ludmila Basiul, mama pacientului.



La Institutul de Cardiologie se fac anual peste două mii de intervenții minim-invazive.



”Doar efectuăm o puncție la nivelul unui membru superior sau inferior. Dacă arterele sunt integre fără careva leziuni, atunci ne oprim la etapa de coronaroangiografie, în cazul când sunt careva stenoze, strânsături pe aceste vase, atunci trecem la etapa de angioplastie cu plasare de stent”, a zis Marcel Abraș, șeful secției Cateristică Cardiacă.



În 2005, acestui bărbat i-a fost montat un stent într-o arteră pentru a permite circulația sangvină. Acum bărbatul a ajuns la spital pentru a-i fi schimbat tubul.



”Era coada mare ca să ajungi la aparat, dar acum văd că vineri am fost spitalizat, miercuri mi s-a făcut operația.”



Pentru operațiile pe cord, în acest an au fost alocate aproape 206 milioane de lei, cu 29 de milioane mai mult decât anul trecut. De operațiile gratuite pot beneficia doar persoanele care dețin polița de asigurare.



”Necesită să se adreseze la medicul său de familie, în lista căruia este înregistrat, după care i se eliberează bilet de trimitere la investigații de laborator și ulterior i se eliberează bilet de trimitere pentru spitalizare programată”, a declarat Ala Ulianovschi, șef direcție CNAM .



Anul trecut, 5700 de pacienţi au beneficiat de intervenţii chirurgicale pe cord, finanțate de CNAM. Costul unei operaţii la inimă variază de la 27 de mii de lei în cazul adulţilor, până la 79 de mii de lei, în cazul copiilor.