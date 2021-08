VESTE BUNĂ! Circulaţia transportului pe strada Ion Creangă va fi reluată în totalitate în regim de testare

Veste bună pentru şoferi. După nouă luni de reparaţii, din 22 august va fi permisă circulaţia pe toată strada Ion Creangă. Anunţul a fost făcut de edilul Capitalei, Ion Ceban, care a precizat că drumul va fi deschis în regim de testare.



Sâmbătă a fost ultima zi cu restricţii de circulaţie pe strada Ion Creangă. Drumarii au aşternut stratul de uzură pe porţiunea dintre bulevardul Ştefan Mare şi Sfânt şi strada Eugen Coca.

Potrivit reprezentanţilor companiei de construcţii, lucrările s-au desfăşurat conform graficului, iar în următoarele zile va fi aplicat şi marcajul rutier.



"S-a depus foarte multă muncă la obiectul dat, s-a schimbat apeductul, canalizarea, apele pluviale unde şi cum trei, patru straturi de asfalt. Au fost ploi multe, care ne-au mai dat bătăi de cap, dar în orice caz mergem în grafic. Populaţia, Primăria şi tot Chişinăul, mai ales locuitorii Buiucaniului o să fie bucuroşi de lucrul făcut", a menţionat Veaceslav Semeniuc, diriginte de şantier.

Şoferii care circulă mai des pe strada Ion Creangă abia aşteaptă ca traficul rutier să revină la normal:



"S-a meritat sigur cât am răbdat până acum, pentru că o să se descarce oraşul o să fie normal şi condiţiile de circulaţie o să fie mai bune. Suntem de acord, da greu a fost, dar suntem bucuroşi".



"Trebuia de mult de făcut drumul, nu e normal că se face de atât timp. În alte ţări într-o zi şi într-o noapte se fac magistralele".



Şi pietonii spun că au întâmpinat dificultăţi în a se deplasa prin zonă:



"Au fost probleme, dar nu se poate fără restricţii având în vedere volumul de lucru, aşa că suntem bucuroşi. Peste un an o să venim şi o să vedem".



"Am mers şi pe jos, dar însăşi ruta noastră a fost derutată, nu era preaviz asta e problema, pentru că lucrările la drumuri sunt necesare, noi le înţelegem".



Lucrările de reparație a străzii Ion Creangă au început în noiembrie anul trecut. Muncitorii au evacuat gheretele, au schimbat toate reţelele subterane, au pus stratul de asfalt şi au reparat trotuarele şi zonele adiacente. În următoarea perioadă vor fi reparate căile de acces în curți, va fi amenajat spațiul verde şi intrările în Parcul Dendrariu.

Potrivit contractului, lucrările trebuie să se încheie până în martie 2022. Costurile sunt estimate la 70 de milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal.