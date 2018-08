VESTE BUNĂ! 1.070 de biblioteci din ţară, modernizate şi dotate cu tehnologii de ultimă generaţie prin programul Novateca

foto yupi.md

Bibliotecile din ţară se pregătesc pentru noul an şcolar. Până acum, peste 80 la sută dintre instituţiile din ţară au fost modernizate şi dotate cu tehnologii de ultimă generaţie prin programul "Novateca". Astfel că, tineriilor le este acum mai interesant la bibliotecă. Au acces la internet, pot citi cărţi electronice, pot participa la cursuri de animaţie, robotică sau învăţa limbi străine.



Biblioteca "Elena Alistar" din satul Răzeni, raionul Ialoveni a fost dotată acum doi ani cu şase calculatoare, o imprimantă 3D, un raft electonic şi câteva seturi de robotică. Svetlana Bivol se bucură că tot mai mulţi vizitatori păşesc pragul instituţiei.



"Copii vin la bibliotecă pentru că aici se organizează ceea ce le trebuie lor. Copii au acum acces internet, la jocuri, atunci când merg la ore vin şi îţi pregătesc temele, caută informaţii", a declarat Svetlana Bivol, bibliotecară în satul Răzeni, raionul Ialoveni.



Biblioteca mai dispune acum şi de o pagină web, unde sunt încărcate mii de cărţi electronice, iar utilizatorii le pot descărca de oriunde. În cadrul instituţiei activează şi voluntari.



"Am început să vin mai des la bibliotecă, nu prea citesc cărţi, însă ajut cu programele, fac curat în calculatoare, le curăţ de viruşi", a spus Dan Damaschin, voluntar la biblioteca Elena Alistar.



Copiii din sat sunt entuziasmaţi.



"Eu vin aproape în fiecare zi la bibliotecă îmi place locul acesta şi îmi place să citesc cărţi, să caut informaţii pe calculatoare, mă informez."



"Calculator am şi acasă, dar când sunt la bibliotecă ştiu că cineva mă poate ajuta să fac rost de noutăţile de care am nevoie."



"La bibliotecă aici este foarte bine, de multe ori mă informez din cărţi, stau la calculator. "



Datorită campaniei naționale de sensibilizare privind modernizarea bibliotecilor publice din țară „E biblioteca mea", în ultimii şase ani peste o mie de instituţii au fost modernizate.