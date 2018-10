VESTE BOMBĂ! Vertu pregăteşte lansarea unui nou smartphone de lux

În urmă cu doar un an, Vertu anunţa încetarea activităţii pe teritoriul Marii Britanii, proprietarul companiei nereuşind să plătească scadenţe de 1.9 milioane lire sterline din datoria totală de 128 milioane, fapt ce a dus la blocarea activităţii şi concedierea a aproximativ 200 de angajaţi. Însă povestea nu se opreşte aici, activitatea companiei pornită ca un sub-brand al finlandezilor de la Nokia fiind mutată în China.

Chiar dacă ambiţiile poate prea mari ale foştilor proprietari au îngropat compania în datorii, brandul Vertu şi portofoliul de tehnologii brevetate reprezintă în continuare active valoroase. Rămâne de văzut ce a rămas din echipa iniţială de angajaţi, responsabilă până anul trecut cu finisarea carcaselor acoperite cu metale şi pietre preţioase. Tot echipa Vertu asigura şi faimosul serviciu concierge, inclus în preţul telefonului, care punea la dispoziţia utilizatorilor un asistent personal cu experienţă.

Cert este că evenimentul de presă dedicat relansării brandului Vertu este ţinut în China, la Beijing. Pornind sub deviza ”Live Or Die”, noul proprietar face cât se poate de clară adeziunea la tradiţiile Vertu şi lasă să se înţeleagă că noile produse smartphone sunt finisate tot în Marea Britanie: ”Handmade in England”.

Având în vedere poziţionarea la gama ultra-lux a telefoanelor Vertu, este plauzibil ca măcar carcasa încrustată cu pietre preţioase să provină dintr-o regiune apreciată şi pentru altceva decât mâna de lucru ieftină. În mod paradoxal, China oferă acum cea mai mare resursă de miliardari şi industriaşi cu posibilităţi financiare mult peste medie - principalii cumpărători pentru produsele Vertu.

Fondat în anul 1998 de Nokia, brandul Vertu a fost vândut în anul 2012 fondului de investiţii EQT, apoi companiei asiatice Godin Holdings în anul 2015 şi investitorul Hakan Uzan în anul 2016, niciunul reuşind să păstreze compania la un nivel profitabil, scrie go4it.ro