Veselie şi voie bună. În satul Ruseştii Noi din raionul Ialoveni a avut loc Festivalul cireșelor şi al vărzarilor

Veselie şi voie bună în satul Ruseştii Noi din raionul Ialoveni la Festivalul cireșelor şi al vărzarilor. După ce au făcut o pauză anul trecut din cauza pandemiei, în acest an producătorii locali au venit cu lăzi doldora de cireșe, iar gospodinele au umplut mesele cu vărzări şi bucate tradiţionale. Atmosfera a fost încinsă de 11 ansambluri folclorice din mai multe raioane ale țării. Evenimentul a început cu o paradă a portului popular.



Valentina Căpățînă spune că nu ratează nicio ediţie a festivalului. Femeia are o livada de cireșe de unde şi aduce fructele la eveniment.



Gospodinele au venit cu plăcinte şi vărzări.



"Am venit astăzi cu ceea ce se coace la noi de exemplu vărzări, plăcinte, clătite, un colac frumos l-am împletit azi pentru acest festival. Cu cireşe albe, cu cireşe roşii, cu vișină am venit. "



"Ne străduim să participăm în fiecare an la acest eveniment. Suntem gazda acestei localităţi şi ar fi păcat să nu participăm."



Oamenii veniţi la festival spun că au avut parte de o sărbătoare frumoasă după mai mult de un an de pandemie. Vizitatorii au cumpărat vărzări, care s-au vândut ca pâinea caldă.



"Am cumpărat nişte vărzare cum se făceau pe timpuri. Parcă e frumos. Lipsa s-a simţit foarte mult, dar cred că cu încetul vom reveni."



"Suntem chiar mulțumiți. Sunt emoţii pozitive e foarte frumos. E plăcut e primul eveniment după pandemie avem un an jumătate. Am gustat cireşe ştiţi avem şi acasă, dar cumpărate sunt mai gustoase. "



"Acest festival este o carete de vizită. Eu am observat şi sunt bucuros că aşa festival în Republica Moldova sunt cam rare. "



Festivalul de la Ruseştii Noi a ajuns la a noua ediţie.



AMB 8 sec!