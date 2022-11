Veronica Dragalin: Voi continua să muncesc alături de echipa mea din cadrul Procuraturii Anticorupție

Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, a venit cu o reacție pe o rețea de socializare, după ce în spațiul public au apărut mai multe acuzații legate de numirea sa în funcția pe care o deține.

Aceasta afirmă că este fermă în poziția sa de a „lupta dur cu corupția”, menționând că „cei vizați in dosare penale acum trag sfori în speranța” de a o face să se simtă intimidată.

„Eforturile lor sunt in van. Sunt in funcție ca rezultat al unui concurs riguros și transparent la care am participat pentru că vreau cu adevărat să-mi ajut țara. Nimeni nu mi-a promis sau garantat că voi fi câștigătoare la acest concurs. Am avut un interviu public și un dosar prezentat în fața unei comisii cu reprezentanți din societatea civilă și din procuratura moldovenească, cât și experți din afara țării. Acești membri au analizat educația mea, formarea mea ca și procuror, experiența și expertiza mea în SUA, planul de management și argumentarea mea în ceea ce privește lupta cu corupția în Republica Moldova. Comisia de preselecție mi-a acordat un punctaj de 9,8 comparativ cu punctajul de 7, 7,4 și 8,4 la ceilalți candidați”, a subliniat Dragalin.