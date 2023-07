"Veronica Dragalin NU are licență în drept, dar în biologie." A fost publicată opinia separată a trei membri CSP care au contestat numirea șefului Procuraturii Anticorupție

Numirea Veronicăi Dragalin în funcția de șef al Procuraturii Anticorupție nu corespunde normelor legale. Aceasta nu are licență în drept, dar în biologie. Consiliul Superior al Procurorilor a publicat opinia separată a membrilor CSP Eduard Varzar, Angela Motuzoc și Inga Furtună, care au venit cu explicații cu privire la rezultatele concursului din 2022, privind numirea în funcția de Procuror Șef al Procuraturii Anticorupție, notează realitatea.md.

Sursa menționată relatează că în documentul semnat de către cei trei membrii CSP se precizează că „Nu susținem hotărârea vizată a Consiliului Superior al Procurorilor și, fiind în dezacord cu poziția majorității, care a votat pentru adoptarea acesteia, formulăm prezenta opinie separată, în vederea expunerii raționamentelor de care ne-am condus”.

Veronica Dragalin a fost numită ilegal la șefia PA, spun Eduard Varzar, Angela Motuzoc și Inga Furtună și vin cu explicații:

„În dosarul său de concurs XXX a prezentat în copii Diploma de studii eliberată în anul 2008 de Duke University (din Durham, Carolina de Nord, SUA) care atestă gradul „Bachelor of Science” (în domeniul biologie și chimie, după cum rezultă din CV XXX) și Diploma de studii eliberată în anul 2011 de University of Virginia School of Law (din Charlottesville, Virginia, SUA), care atestă gradul „Juris Doctor”. Proveniența acestor diplome din sistemul educațional al altui stat, pe lângă faptul că sunt în copii neautentificate și nici nu sunt traduse în limba de stat, fac imposibilă atribuirea automată (fără verificările de rigoare) a acestora la categoriile de acte de studii prescrise de lege cum sunt „diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului”. Aplicând prevederile legii și potrivit competențelor stabilite, nici Comisia de preselecție și/sau nici Consiliul Superior al Procurorilor nu sunt în măsură să constate, din oficiu, dacă un act de studii, dacă un titlu profesional sau dacă, eventual, un „alt act de studii în domeniul dreptului”, obținute/acordate în baza studiilor într-un alt stat (pentru care art.20 alin.(1) lit.d) din Legea nr.3/2016 impune condiția de a fi recunoscut și echivalat în modul corespunzător) reprezintă un corespondent al studiilor superioare de licență și de master așa cum acestea sunt definite în baza standardelor naționale”, se arată în document.