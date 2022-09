Şefa Procuraturii Anticorupţie, Veronica Dragalin, recunoaşte că în instituţia pe care o conduce este corupţie. Dragalin, care şi-a început activitatea aum şase săptămâni,susţine că încearcă să facă mai multă transparenţă în activitatea instituţiei însă, deocamdată, simte o rezistenţă din partea sistemului, care nu vrea ca toate informaţiile să fie făcute publice. Declaraţiile au fost făcute de Veronica Dragalin în cadrul celei de a doua zi a Forumului "Reformarea Justiţiei şi Combaterea Corupţiei" desfăşurat la Chişinău.

Şefa Procuraturii Anticorupţie susţine că corupţia din justiţie este cea mai periculoasă. Potrivit ei, acest fenomen este prezent şi în cadrul instituţiei pe care o conduce.



"Inclusiv persoanele care lucrează la noi în clădire, scurgerea de informaţii care se întâmplă de la noi din instituţie care cred eu că se face nu aşa că e interesant să ajungă pe Telegram. Se face pentru că oamenii câştigă bani din asta, se face pentru că noi avem elemente, grupuri criminale foarte puternice care vreau să se întâmple lucrurile acestea".



Dragalin mai spune că sistemul judecătoresc din ţara noastră nu oferă suficientă transparenţă, fapt care duce la tergiversarea dosarelor.



"Şedinţele se fac cu uşa închisă, documentele care se folosesc nu se publică. Eu văd o rezistenţă foarte, foarte mare din sistem să nu deschidem uşa şi să nu vadă toată lumea ce se întâmplă, dacă am deschide uşa şi am invita mass-media să vină la şedinţă să vadă documentele pe care le văd eu azi ar fi la toţi cu mult mai clar care sunt procurorii şi judecătorii care nu aplică legea, dar comit crime".



Şefa PA, Veronica Dragalin a precizat că pentru a eficientiza şi îmbunătăţi munca Procuraturii Anticorupţie, dar şi a combate corupţia trebuiesc făcute unele schimbări în legislaţie. Printre acestea sunt instituirea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, dar şi mai multă autonomie pentru Procuratura Anticorupţie, cum ar fi posibilitatea de a cere lipsirea judecătorilor de imunitate.



În context, Veronica Dragalin a fost întrebată de moderatorii forumului ce înseamnă corupţie mare.



"Un judecător care ia mită de 50 de euro asta e corupţie mare. Pentru că un judecător are aşa de multă putere în ţara asta, inclusiv şi procurorii. Nu importă cât de mare e mita, numaidecât corupţia e mare".



La rândul său, şeful CNA, Iulian Rusu, a precizat că cea mai mare problemă în activitatea instituţiei o reprezintă lipsa de specialişti. Ministrul Justiţiei susţine că ar putea fi făcute modificări în legislaţie care să ofere mai multe drepturi Procuraturii Anticorupţie şi Centrului Naţional Anticorupţie.



"Atât timp cât timp aceşti doi procurori cel puţin au trecut printr-un proces complex pentru că au fost preselecţii, integritate, profesionalism după care a mai fost CSP, ar fi cazul poate de oferit mai multă independenţă şi noi lucrul ăsta trebuie să-l facem până la finele anului".



Joi, în prima zi a evenimentului, ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, a declarat că procedura de pre-vetting va duce la curăţarea sistemului, iar rezultatele vor arăta câţi dintre judecători şi procurori compromit încrederea în justiţie.

Am încercat să obţinem o reacţie la declaraţiile Veronicăi Dragalin din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Preşedintele interimar al CSM, Dorel Musteaţă, a declarat însă că se află peste hotare şi nu a mai revenit cu un răspuns.