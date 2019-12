VERNISAJUL VINULUI LA CHIŞINĂU. Peste 60 de companii vinicole și-au expus cele mai selecte produse

foto: publika.md

Băuturi rafinate, muzică de calitate și oaspeți aleși pe sprânceană la ediția de iarnă a "Vernisajului Vinului", care s-a desfășurat aseară la Palatul Republicii din Capitală. Peste 60 de companii vinicole și-au expus cele mai selecte produse, iar vizitatorii au putut degusta circa 300 de licori bahice. La Vernisajul Vinului au venit peste 1000 de vizitatori.



La eveniment, micii producători de vinuri au avut un bun prilej să-şi promoveze produsele.



"Pentru a ne cunoaşte lumea, pentru a gusta vinurile noastre şi a se încredinţa că sunt vinuri care corespund".



"Ne mândrim cu două tipuri de vin cu care am fost medaliaţi la nişte concursuri europene. Este vorba despre tranimer, alb sec şi este vorba despre merlo, roz sec".



La Vernisaj au venit şi turişti străini. Cezar Ioan este un somelier din Bucureşti, România. Bărbatul susţine că a venit în Moldova special pentru acest eveniment. El spune că apreciază calităţile vinului moldovenesc.



"Confirmă impresiile olfactive din toate punctele de vedere. Vinul se susţine, aromele sunt confirmate de gust. Are o structură bună, o aciditate suculentă, care îţi lasă gura apă, şi te face să mai vrei încă un pahar. E perfect", a spus somelierul din România, Cezar Ioan.



Şi alţi vizitatorii au rămas impresionaţi de eveniment.



"Vin rose am gustat, acum am trecut la alb. Eveniment frumos, ca toate sărbătorile legate de vin".



"Îmi place foarte mult, calitatea de vinuri e foarte înaltă şi îmi place foarte mult cum este organizat totul".



Pe lângă degustări, oaspeții au avut parte de interpretări live, dansuri și colinde.



"Am hotărât cu 6 ani în urmă să dinamizăm piaţa internă. Să ne întoarcem spre consumatorul nostru, şi mai ales să construim o generaţie care să cunoască vinul. Deci Vernisajul vinului, mai mult e orientat la promovarea culturii vinului, la promovarea diversităţii, calităţii vinului", a menționat directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin.



Vernisajul vinului se află la cea de-a XVII-a ediție. Evenimentul a fost organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului şi de Ministerul Agriculturii.

loading...