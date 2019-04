Vernisajul Vinului în Capitală. Peste 300 de vinuri noi, prezentate la eveniment

În această primăvară se bea vin alb şi rose, proaspăt şi bogat în arome. Asta o spun vinificatorii prezenţi la o nouă ediţie a Vernisajului Vinului, desfăşurat aseară în Capitală.

Peste 50 de producători autohtoni au prezentat noutățile sezonului şi au demonstrat că pot experimenta gusturi noi. Toate astea pentru consumatorii fideli.



Peste 300 de vinuri au fost prezentate la eveniment. Producătorii spun că au vrut să-şi surprindă consumatorii.



"Caberne - savignion pe alb, este un produs nou, într-o ediţie limitată, doar 8700 de sticle. Un vin alb din struguri roşii", spune Veaceslav Dogari.



"Astăzi în premieră avem vinul de colecţie "Trandafirul Moldovei". Sunt nişte vinuri proaspete, vinuri cu indicaţie geografică protejată, vinuri care pot fi degustate cu fructe exotice", a declarat Oxana Hîncota.

Manager Marketing vinărie



"Venim cu trei ani de recoltă noi ne aşteptăm să vedem feedback-ul celor care vor degusta vinurile noastre, să ne spună părerea lor sinceră" , spune Mihai Necula, director de vânzări.





La vernisaj au participat şi mici producători care au încercat să-şi facă un loc printre marile companii.



"Am adus cinci vinuri albe şi un vin rose. Dar în premieră avem un vin alb care îl lansăm astăzi este Metafora în alb, care este un cupaj din trei soiuri" a declarat Ilie Gogu.

vinificator



Vizitatorii nu au ezitat să deguste din vinurile preferate, dar şi să descopere gusturi noi.



"Vrem să mai experimentăm să vedem ce mai este".



"Am început cu merlot curat şi vreau să fac o comparaţie. Este un vin moale, vin bun. Deja al patrulea producător, iar diferenţa nu prea o simt."



Vinurile moldoveneşti premiate la concursurile internaţionale, au fost incluse, în premieră, într-un catalog, prezentat în cadrul vernisajului.



"E un catalog foarte preţios şi pentru consumatori şi pentru cei care se ocupă. Trebuie să menţionăm că vinurile Moldovei au fost supuse celor mai mari competiţii internaţionale", Gheorghe Arpentin, director Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.



"Anul 2019 unde vinurile noastre la concursurile internaţionale au câştigat peste 150 de medalii dintre care aproximativ jumătate dintre ele sunt medalii de aur. Noi ca şi autorităţi vom pune accent şi vom demonstra că suntem un partener de încredere a producătorilor noştri vinicoli", a declarat Nicolae Ciubuc, ministrul Agriculturii.



"Ador vinurile moldoveneşti şi sunt extrem de mândră de îmbunătăţirea calităţii pe care o vedem în ultimii ani", a declarat Karen Hilliard, şefa misiunii USAID în Moldova.



Vernisajul vinului este organizat de două ori pe an.