VERIFICĂRI MINUŢIOASE în apartamentele din Capitală. Unde au fost găsite cele mai multe butelii cu gaz și ce zic locatarii

foto: publika.md

Autorităţile municipale verifică apartamentele unde sunt utilizate buteliile cu gaz, după ce au primit sute de sesizări de la cetăţeni. Controle au început în cartierul Telecentru şi sunt desfăşurate de o comisie formată din reprezentanţi ai Preturii, Direcţiei locativ-comunale, poliţişti şi pompieri.



"Noi am primit o informaţie precum că la dvs în apartament ar fi o butelie de gaz pe care o utilizaţi. Este adevărat? Da."



Cele mai multe butelii au fost găsit în blocurile care nu sunt conectate la gaz. Oamenii cunosc pericolul la care se expun, dar afirmă că energia este prea scumpă şi nu-şi pot permite aragazuri electrice.



"Voi vedea deja cum am să fac mâncare. De ce nu v-aţi gândit până acum să puneţi mai ieftină energia electrică? - Cât achitaţi dvs lumina? Acum 400 de lei, dar aşa trebuia 1 000 de lei."



Şi cei care locuiesc în căminul Colegiului de Construcţii spun că vor scoate toate buteliile cu gaz din bucătăriile comune, dar şi din unele apartamente. Oamenii au depus cerere ca blocul să fie conectat la reţeaua de gaz.



"În jur la 30 la sută din locatari au butelii de gaz.Trebuie să fie scoase, asta li se va aduce la cunoştinţă tuturor locatarilor.Ei nu vo avea de ales, dacă este interzis asta este securitatea noastră", a declarat Rodica Golea intendenta căminului nr 5 al Colegiului de Construcţii.



Au fost şi cazuri când unele reclamaţii s-au dovedit a fi false.



"La ce ne-ar folosi nouă aceste butelii?! Noi suntem conectaţi la gaz."



Apartamentele unde s-au depistat butelii cu gaz vor fi verificate repetat peste trei zile. Dacă nu se vor conforma, proprietarii riscă o amendă de aproximativ o mie de lei.



"Li se vor întocmi proces-verbal în baza articolului 180 aln 4 din Codul Contravențional, referitor la folosirea incorectă a spaţiului de locuit", a menționat Pavel Rusu pretorul Sectorului Centru.



Controalele se vor desfăşura timp de două săptămâni. În total, vor fi inspectate circa 130 blocuri din Capitală. Oamenii pot semnala utilizarea neautorizată a buteliilor cu gaz la linia fierbinte a Primăriei, dar şi la 112.