VERIFICĂRI înainte de sărbători la Piața Centrală. Ce nereguli au depistat inspectorii APC

Cântare neconforme, vopsea de ouă cu substanţe toxice, dar şi candele produse din materiale uşor inflamabile sunt doar câteva dintre încălcările depistate de inspectorii APC la Piaţa Centrală. În preajma sărbătorilor pascale, oamenii sunt îndemnaţi să fie prudenţi când fac cumpărături. Mai ales că, în forfota dinaintea sărbătorii, comercianţii profită de aglomeraţie şi îi mint la cântar pe cumpărători.

"Ne-am obişnuit că ne mint la cântar, nu mai verificăm nimic. Mă duc şi-i spun că nu se ajunge şi ei îmi adaugă", a spus o femeie.

Inspectorii de la Agenţia pentru Protecţia Consumatorului au verificat şi tarabele unde se vând vopsea de ouă, candele sau jucării pentru copii, şi au depistat nereguli.

Comercianţii se jură că nu încalcă nimic şi vând doar produse conforme:

"- Nu este marfa mea, eu doar o vând.

- Aţi ştiut că aceste candele sunt interzise?

- Nu, nu am ştiut, îl voi suna pe proprietar să vină să le ia de aici".

"Cei care nu se conformează, Agenţia se va sesiza şi urmează să facem controale inopinate şi agenţii economici vor fi sancţionaţi".

Unii oameni au recunoscut că au fost deseori amăgiţi de comercianţii din Piaţa Centrală, iar acum sunt mult mai precauţi:



"Nici nu mă gândesc să cumpăr vopsea de ouă, cel mai bine este cu coji de ceapă, pui oușoarele, iar culoarea iese numai bună. E natural şi e bun, aşa ştim de la părinţi".



"Eu am ouăle mele de acasă, dar carnea chiar acum am luat. Sper că am ales bine, m-am uitat să fie culoarea roz, tocmai tremură carnea, asta înseamnă că e bună".



Potrivit Agenției pentru Protecția Consumatorilor, persoanele care comercializează produse neconforme riscă între 1500 și 3 000 de lei amendă.