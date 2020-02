Verificări de ochii presei la Vama Leuşeni. Cum sunt verificaţi călătorii (FOTOREPORT)

Verificări de ochii presei. Cel puţin aşa pare după realizarea unui reportaj la vama Leuşeni, unde echipa de filmare a postului nostru de televiziune a mers să vadă ce măsuri sunt luate de autorităţile moldoveneşti, după declararea codului galben în legătură cu răspândirea noului tip de coronavirus, în Europa.

În timp ce angajaţii frontierei susţin că la intrarea în ţară, toţi cetăţenii sunt verificaţi dacă nu au febră, unii dintre cei care deja au trecut vama ne-au spus că nici măcar nu au fost întrebaţi de unde vin. Colega noastră, Alina Cotoros, a mers să vadă cum stau lucrurile în realitate.

- Aţi călătorit undeva mai departe sau doar ...?

- Nu

-Vă simţiţi bine?

-Da

-În decurs de şapte zile nu aţi avut contact cu persoane bolnave?

-Nu, astăzi am intrat şi astăzi am ieşit."



Ieri, printr-un apel telefonic, am anunţat poliţia de frontieră că vrem să filmăm ce proceduri se întreprind la frontiera da stat, pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, în ţara noastră. Ajunşi la destinaţie, angajaţii frontierei de stat îşi făceau bine treaba, întrebând fiecare pasager de unde vine, iar unora chiar le verificau şi temperatura, semn că verificările sunt la ordinea zilei.



AMBINAŢĂ: "-Totul este în regulă."



"Sunt trei zile de când efectuăm verificări. Aceste măsuri vin ca un mod primordial de a preveni eventualele cauze de depistare aici în Republica Moldova. Noi ca autoritate de control la traversarea frontierei suntem numaidecât în situaţia de a impune anumite verificări."



Angajaţii frontierei de stat nu ne-a putut spune câţi pasageri au verificat de când au fost impuse controalele de prevenire a coronavirusului, însă, ne-au dat asigurări că fiecare pasager este supus unui control obligatoriu.



"-În cele trei zile câte persoane aţi verificat şi dacă aţi avut din astea suspecte pe care le-aţi izolat?

- Au fost verificate multe persoane. Fiecare călător este verificat, dacă nu cu termometru, atunci noi cel puţin ne întrebăm şi ne asigurăm că acesta nu a avut legături şi nu se simte rău."



Înainte de discuta cu poliţiştii de frontieră, am stat de vorbă cu unii şoferi şi pasageri, care au trecut deja controlul autorităţilor şi părăseau punctul de trecere al frontierei. Ei susţin că nu au fost verificaţi suplimentar.



"-Nu, nu n-au controlat.

- Adică ca deobicei?

- Ca deobicei am trecut vama şi gata.

-Nici o verificare suplimentară?

- Nu, nici o verificare.



Miraţi de întrebările noastre s-au arătat şi călătorii, care au ieşit dimineaţa din ţara noastră prin acelaşi punct al frontierei şi au revenit aproape de orele prânzului acasă.



"- Din România.

- Câte zile aţi stat?

- Nici o zi. Astăzi am plecat.

-V-au verificat? V-au întrebat despre cum vă simţiţi?

- Nu.

- Nici dimineaţă?

- Nu."





"-V-au întrebat cum vă simţiţi?

- Nu verifică nimeni nimic. Nu au stres."



Invitat la emisiunea Tema Zilei de la CANAL 2, specialistul în virusologie al Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, Constantin Spînu, a spus că acest virus nu poate fi transmis prin intermediul coletelor transportate, pe cale rutieră, din Italia. Potrivit lui Constantin Spînu, infecţia este sensibilă la mai mulţi factori externi, care, într-un timp scurt, o fac inofensivă.



"Virusul, pe lângă capsida care este formată din capsomer are şi o membrană lipoproteică care îl face sensibil la toate dezinfectantele şi la temperaturi. Temperaturile înalte face ca rezistenţa lui în mediul ambiant să fie destul de mică.- Puţin probabil ca aceste colete sunt dezinfectate de către şoferi? Prin intermediul la colete, aceasta se exclude".



Măsuri sporite de precauţie contra coronavirusului de tip nou au fost anunţate şi la Aeroportul Internațional Chișinău. Toți pasagerii care revin de peste hotare sunt supuși unui control, care presupune trecerea prin două termoscanere de măsurare a temperaturii corpului. Cei care sunt suspectaţi că au febră, mai trec un control repetat la medicul din aerogară, iar la necesitate urmează a fi duşi la Spitalul Toma Ciorbă din Capitală, pentru verificări suplimentare. Până în prezent, doar doi cetăţeni care au revenit de peste hotare au avut nevoie de astfel de servicii.