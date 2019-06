"Verdele", o sărbătoare exclusiv pentru femei. Gospodinele din satul Sofia s-au deghizat şi au organizat o nuntă

Eveniment inedit în satul Sofia din raionul Drochia. La o săptămână de la Duminica Mare zeci de gospodine din localitate au marcat „Verdele” - o sărbătoare exclusiv pentru femei. Acestea s-au adunat în jurul mesei festive şi s-au veselit până la miezul nopţii.

Cu muzică, dans și chiote oamenii sărbătoresc.



Mătușa Elena spune că sărbătorește „Verdele” încă din copilărie. Potrivit obiceiului, în această zi, femeile se deghizează și merg prin sat cu alaiul, iar bărbații fac tot posibilul să-l evite.





”Ele într-un fel nu doreau ca să participe și bărbați și ele se răzbunau în ziua aceasta, se răzbunau pe bărbați. Bărbați știau și ei nu veneau în calea lor", Elena Darii locuitoare satului Sofia, Drochia.





Aşa cum spune tradiţia, în această zi, femeile organizează o nuntă. Fiecare aduce câte un coş plin cu bunătăţi pentru masa de sărbătoare.

”Eu port un stil de țigancă, ghicesc în palmă, viitorul. A șaptea oară particip, fac parte din „Colectivul „Sofianca” și noi în fiecare an, vara, ne strângem și ne mascăm în așa fel, fiecare are rolul lui”.



”Mirele! Eu sunt mirele! Ce nu seamăn? Asta este mireasa! Mama m-o căsătorit, am luat-o vergină, totul este normal, am venit la nuntă. Avem obiceiuri, iată acum o dezlegăm, o să nască. Totul normal”.



Deja de câțiva ani, evenimentul se desfășoară în curtea Muzeului din sat, unde vin şi oameni din localităţile vecine.





"Am pregătit bucate tradiționale, plăcinte, sarmale, mămăligă, friptură, brânză de oi. Ținem tradițiile și obiceiurile neamului nostru și să promovăm folclorul”, a declarat Alexandra Nelipovschi, director, Muzeul de Istorie și Etnografie din Sofia.





”Am venit cu sărbătoarea „Verdelui” la Sofia, și vrem să evaluăm și noi pe scena. Cu cântece folclorice adunate din satul nostru”.



”Suntem mulțumiți, este o sărbătoarea frumoasă este o tradiție.Trebuie să fie păstrată că este de la bătrâni și s-o păstrăm și mai departe”.



”Iată am 79 de ani, în tot anul venim de la deal, facem plăcințele, o farfurie cu ouă prăjite, bătrânele care erau acasă șerbeau fasolile”.



„Verdele” este sărbătorit în satul Sofia de mai bine de 100 de ani.