Veneţia a fost lovită de cea de-a treia maree din ultima săptămână

Inundaţiile din Veneţia par să nu mai aibă sfârşit. Oraşul italian a fost lovit ieri de cea de-a treia maree din ultima săptămână. Nu a fost atât de puternică precum celelalte două, dar a reuşit să inunde din nou străzile şi subsolurile clădirilor. Autorităţile au început să calculeze pagubele materiale, iar datele provizorii arată că acestea depăşesc un miliard de euro.



Proprietarii de magazine spun că nu mai au puteri să lupte cu inundaţiile. Abia de reuşesc să scoată apa din spaţiilor lor comerciale, dar mareea o aduce înapoi.



"Am încercat să facem faţă, dar au fost distruse numeroase suvenire şi ţigări. Am pierdut câte ceva din toate produsele pentru că am avut foarte puţin timp la dispoziţie. Totul s-a întâmplat în doar 20 de minute".



"Situaţia a fost foarte gravă, pentru că nivelul apei a crescut brusc. Tot ceea ce am făcut ca să salvăm mărfurile a fost în zadar".



Afectate de inundaţii sunt şi clădirile istorice din Veneţia. Basilica San Marco, una dintre bijuteriile oraşul, a fost inundată timp de trei zile. Pompierii au lucrat non-stop pentru a scoate apa din criptă, iar când au reuşit, au pus saci de nisip în jur, pentru a preveni un nou dezastru. Iar pe exterior, coloanele vechi de secole au fost grav avariate. Experţii nu exclud că structura de rezistenţă va ceva în viitor. În pofida avertizărilor din partea meteorologilor şi a autorităţilor din Veneţia, turiştii continuă să vină în oraş şi se plimbă nestingheriţi pe străzile inundate.



"Cred că suntem în siguranţă. Nu-mi fac griji. Doar îmi pare rău pentru clădirile din Veneţia şi locuitorii acestui oraş".



"Totul este bine. Pentru noi e o aventură. Am planificat această călătorie din timp şi nu am putut schimba data. Este o aventură atât pentru mine, cât şi pentru copilul meu".



Potrivit meteorologilor, nivelul mareei din această toamnă a crescut foarte mult, pe fondul ploilor torenţiale. Până acum, doi oameni au murit din cauza intemperiilor, dintre care unul a fost electrocutat.