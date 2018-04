Vedeta pop Pink, pe coperta numărului revistei People dedicat frumuseţii

, scrie agerpres.ro. Cântăreaţă laureată a premiului Grammy în vârstă de 38 de ani a fost fotografiată alături de cei doi copii ai ei, Jameson Moon, de 15 luni, şi Willow Sage, de 6 ani, pe coperta numărului numit "The Beautiful Issue". În acest număr al revistei mai sunt prezentate alte 70 de celebrităţi feminine, printre care şi Meghan Markle, şi cinci masculine.Clasamentul anual obişnuia să fie numit "Most Beautiful Woman" (Cea mai frumoasă femeie - n.r.) dar redactorul şef al People, Jess Cagle, a declarat că a fost redenumit "pentru a transmite clar că acest număr nu este un concurs de frumuseţe".În acesta sunt prezentate "femei frumoase (şi câţiva bărbaţi) de toate formele, mărimile şi culorile şi celebrează cele mai frumoase calităţi dintre toate: tărie de caracter, umanitate şi talent artistic", a adăugat Cagle.Pink, cunoscută pentru spectacolele sale live acrobatice, a înregistrat hituri precum "What About Us" şi "Raise Your Glass" de-a lungul unei cariere de 20 de ani.People s-a concentrat însă asupra calităţilor ei de mamă pentru copiii pe care îi are împreună cu Carey Hart. "Problema cu faptul de a fi părinte este că nu ştii niciodată dacă ceea ce faci funcţionează", a declarat ea pentru revistă. "Asta a fost pentru mine cea mai mare lecţie de umilinţă", a adăugat vedeta pop.Alte celebrităţi de pe listă sunt actriţa Megan Mullally, din serialul "Will & Grace", precum şi actriţa afro-americană Issa Rae în "secţiunea vedetelor nemachiate".Meghan Markle, fosta actriţă din serialul "Suits" care urmează să se căsătorească cu prinţul Harry luna viitoare, a fost inclusă în secţiunea numită "beautiful inside and out", alături de vedeta din "Wonder Woman" Gal Gadot, jucătoarea de tenis Serena Williams şi cele patru femei vedete ale filmului cu supereroi "Black Panther".Rapperul canadian Drake, creatorul "Hamilton", compozitorul Lin-Manuel Miranda, prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel, comicul Kumail Nanjiani şi patinatorul olimpic gay Adam Rippon au fost desemnaţi drept cei cinci "bărbaţi care se comportă minunat"."The Beautiful Issue" al People va ajunge vineri la standurile de presă.