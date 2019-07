VEDETA LA SFAT CU AMATORII. Usain Bolt s-a întâlnit cu un grup de alergători

foto: publika.md

Fostul mare sprinter jamaican Usain Bolt a făcut o surpriză unui grup de alergători din New York.



Acesta i-a vizitat pe sportivii amatori, care se pregăteau de antrenament, pentru a discuta despre hidratarea corectă la competiţii şi pentru a le da câteva sfaturi.



" Tatăl meu îmi spunea mereu să muncesc şi să nu îmi fac griji. Dacă eşuezi, vei înţelege unde ai greşit şi vei lucra la asta. M-a ajutat mereu această idee şi am muncit din greu. "



La finalul discuţiilor, Usain Bolt a făcut şi un selfie cu alergătorii.



" E grozav să discut cu aceşti oameni, care aleargă toată viaţa lor, pe distanţe mari. E diferit de ceea ce fac eu, aşa că îmi este interesant să aud istoriile lor, cum aleargă maraton după maraton. Am întâlnit oameni care au alergat în multe ţări, nu doar în SUA", a spus USAIN BOLT, fost sportiv.



Usain Bolt a cucerit 8 medalii de aur la Jocurile Olimpice şi a fost de 11 ori campion mondial. Sprinterul jamaican deţine 3 recorduri mondiale, în probele de 100 de metri, 200 de metri şi în cadrul ştafetei de 4 acâte 100 de metri. Bolt şi-a încheiat cariera de atlet de performanță în anul 2017 şi, de atunci, şi-a încercat forţele în fotbal.



El s-a antrenat cu formaţii precum Strømsgodset din Norvegia, Borussia Dortmund din Germania şi Central Coast Mariners din Australia, jucând câteva meciuri amicale, dar la începutul anului curent a anunţat că renunță la fotbal.