Vecinii, îngroziţi iar mama în stare de şoc. FILMUL TRAGEDIEI de la Orhei în cazul fetiţei găsită fără suflare într-o fântână de canalizare

Foto: publika.md

Durere fără margini într-o familie din satul Bulăieşti, raionul Orhei. Fetiţa lor de trei ani a fost găsită fără suflare într-o fântână de canalizare din curtea casei. Tragedia s-a întâmplat în timp ce copila era lăsată în grija bunicii şi a străbunicii, părinţii fiind plecaţi la Chişinău.



Străbunica fetei spune că micuţa se juca în curtea casei, după care a dispărut. Când au observat lipsa copilei, împreună cu bunica victimei, au mers prins sat să o caute. Într-un final, au văzut că pelicula care acoperea o gură de canalizare era ruptă şi şi-au dat seama că fetiţa a căzut în ea.



"Am căutat-o mai bine de două ore. Gura de canalizare era acoperită cu peliculă. Cum a căzut ea acolo nu ştiu", a spus Nadejda Gaiduc, străbunica fetei.



Fetiţa a fost scoasă din fântână de un vecin, care a auzit strigătele femeilor, însă era deja prea târziu: "Am sărit gardul şi am scos corpul neînsufleţit. Ulterior a venit poliţia şi ambulanţa".



Vecinii sunt îngroziţi de cele întâmplate:



"E straşnic... Doamne, fereşte... Toată noaptea nu am putut dormi după această tragedie".



"Am mers acolo. Era mare necaz. Doamne, fereşte... Fetiţa e atât de mică. Ca o păpuşă stătea la pământ".



Cazul este cercetat de Inspectoratul de Poliţie Orhei, care a iniţiat un proces penal, pentru a stabili cine se face vinovat de tragedie.



"Organul de urmărire penală urmează să acumuleze toate probele necesare, ca, într-un final, să ia o decizie pe cazul dat", a precizat Diana Maxim, ofiţer de presă, IP Orhei.



Potrivit autorităţilor locale, părinţii victimei muncesc în Chişinău, iar fetiţa era lăsată în grija rudelor. Mama copilei este însărcinată şi, după ce a aflat vestea, a ajuns la spital în stare de şoc şi riscă să nască prematur.