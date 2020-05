Veceaslav Platon ameninţă Publika TV cu judecata

Pe pagina de Facebook a lui Veaceslav Platon este menţionat faptul că ştirile difuzate de postul nostru de televiziune l-ar defăima, motiv pentru care vrea să ne cheme în judecată. Postul nostru de televiziune însă a prezentat informaţiile echilibrat, cu respectarea dreptului la replică a tuturor persoanelor vizate. Reamintim faptul că, la sfârşitul săptămânii trecute, Publika TV a difuzat o ştire, preluată de pe portalul deschide.md , potrivit căreia Veaceslav Platon ar încerca să scape de puşcărie pe căi ilegale şi ar urmări să mituiască magistraţii plenului Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie, care urmează să examineze în 7 mai dosarul privind implicarea lui în frauda bancară. Suma propusă fiecărui judecător ar ajunge la 400 de mii de euro, pentru un verdict favorabil.

Veaceslav Platon a epuizat toate căile de atac în dosarul în care a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, în dosarul Băncii de Economii. Dosarul său a trecut de la prima instanță până la Curtea Supremă de Justiție, unde Colegiul Penal trebuie să-l examineze în această săptămână. Opt judecători vor face parte din completul de judecată. Este vorba despre Vladimir Timofti, Nadejda Toma, Anatolii Țurcan, Elena Cobzac, Victor Boico, Iurii Diaconu, Ion Guzun şi Liliana Catan.

Deschide.md mai scrie că Veaceslav Platon ar fi purces la mituirea acestui complet de magistrați, iar pentru o decizie favorabilă Platon le-ar propune câte 400 de mii de euro pentru fiecare. Potrivit deschide.md , cea care ar crea legăturile între Platon și ceilalți judecători ar fi Liliana Catan, care ar urma să primească și un milion de euro „pentru organizarea procesului”. Pe lângă aceste sume de bani, Liliana Catan ar putea să ajungă și șef la CSJ cu ajutorul lui Veaceslav Platon. Magistratul CSJ, LIliana Catan, neagă orice implicare şi legătură cu Platon.

“Ce ține de legături, prostii, etc., sunt niște aberații a unei minți extrem de bolnave și nici nu am de gând să le comentez. Eu am 24 de ani de când activez în sistemul judecătoresc, dar eu aberații mai stupide, mai bolnave și mai paranoice la adresa mea nu am auzit niciodată. Verificați, vă rog, cine sunt eu ca judecător pentru că cei care au îndrăznit să facă lucrul acesta urmează să poarte răspundere până la urmă”, a declarat Catan pentru Publika TV.

Am reuşit să vorbim şi cu magistratul Nadejda Toma, care a refuzat să comenteze informaţiile apărute în presă. Am încercat să obținem comentarii și de la ceilalți magistrați vizaţi, dar fără rezultat. Deschide. md mai scrie că unii dintre cei opt judecători ar fi acceptat „oferta” lui Platon, în timp ce alții s-ar opune. Totodată, trei dintre judecători ar fi emis decizii favorabile în cazul lui Platon și anterior. Este vorba despre Iurii Diaconu, Liliana Catan și Ion Guzun. Mai exact, ei ar fi cei care au casat și trimis spre rejudecare dosarul „Moldasig” și „Alliance Insurance Group” în care este vizat Platon. Pentru asta, Platon i-ar fi mulțumit pe judecători cu câte 300 de mii de euro.

Şi aceste acuzaţii au fost dezminţite de Liliana Catan. “Cauza Platon din câte eu îmi aduc aminte nu a fost niciodată la mine în procedură, nu am fost nici președinte, nu am fost nici raportor. Tot ceea ce colegii mei, împreună cu mine, atunci când am emis oricare hotărâre, nu doar într-o cauză Platon sau altcineva, au fost niște hotărâri motivate”, a mai spus Catan.