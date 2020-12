Veaceslav Platon reproşează Uniunii Europene că nu a iniţiat proceduri penale în cazul Laundromatului rusesc

Omul de afaceri Veaceslav Platon reproşează Uniunii Europene că nu a iniţiat proceduri penale în cazul „Laundromatul rusesc”, deşi, potrivit lui, banii din această schemă ar fi ajuns anume în statele membre UE. Despre asta Veaceslav Platon a menţionat într-o scrisoare oficială adresată şefului Delegației Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko, şi reprezentantului UE pentru politica externă, Peter Stano. Platon i-a mai rugat pe diplomaţii europeni să se implice în elucidarea acestui caz şi i-a asigurat că va oferi tot suportul necesar procurorilor străini.



În scrisoarea sa, Platon scrie că dosarul „Laundromatul rusesc”, prin care ar fi fost spălate 22 de miliarde de dolari, ar bate pasul pe loc. Şi asta deoarece procurorii moldoveni nu reuşesc să obţină informaţii din Federaţia Rusă despre originea resurselor financiare. Platon mai spune că Moldova a fost doar o piesă, iar în schemă ar fi implicate mai multe ţări europene.

"Cea de-a doua verigă a fost Letonia, țară membră a Uniunii Europene. Mai mult decât atât, destinatarii finali ai resurselor financiare obținute fraudulos, după cum s-a relatat în presă, sunt întreprinderi și organizații din Germania, Franța, Italia, Marea Britanie. Trezește nedumerire faptul că nici după șase ani, aceste țări așa și nu au demarat anumite proceduri în acest caz", se arată în scrisoarea omului de afaceri.



Veaceslav Platon i-a mai informat pe diplomaţii UE că este gata să depună mărturii anchetatorilor din Germania, Franța, Italia, Marea Britanie și Letonia, indiferent de calitatea procesuală.



Am expediat un e-mail în adresa Delegaţiei UE la Chişinău pentru a afla dacă au recepţionat scrisoarea lui Veaceslav Platon. Deocamdată, nu am primit niciun răspuns.



Totodată, am solicitat Procuraturii Generale la ce etapă se află dosarul „Laundromat”, dar şi ce statut are Veaceslav Platon. Ofiţerul de presă al instituţiei, Maria Vieru, nu ne-a răspuns la telefon şi nici la mesaje.



Acum şase luni, într-un răspuns oferit jurnaliştilor de la deschide.md, Procuratura Generală a precizat că investigaţiile în dosarul Laundromat continuă, deoarece urmărirea penală este complexă, fiind implicate persoane fizice şi juridice atât din Moldova, cât şi de peste hotare.



La iniţiativa deputaţilor Platformei DA, Legislativul a votat, săptămâna trecută, constituirea unei comisii speciale a Parlamenului privind dosarul "Laundromat". Acum patru ani, 15 magistraţi au fost reținuți în acest dosar. Însă, în octombrie curent, 13 judecători care figurau în dosarul „Laundromat” au fost scoși de sub urmărire penală, iar cinci dintre ei au fost repuși în funcție de către CSM.