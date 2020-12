Veaceslav Calmîş, angajat al INI, numit Poliţistul Anului la categoria activitatea specială de investigații

Veaceslav Calmîş, un tânăr de 33 de ani, angajat al INI a fost numit Poliţistul Anului la categoria activitatea specială de investigații. Acest succes are la bază multă muncă şi ambiţia de a face lumea în care trăim mai bună. Veaceslav spune că acest premiu este al întregii echipe cu care lucrează zi de zi pentru a descoperi cele mai grave crime.Veaceslav s-a născut în satul Pănăşeşti, raionul Străşeni. De mic copil a fost pasionat de sport şi cu timpul şi-a dat seama că vrea să lucreze în Ministerul Afacerilor Interne."În cadrul antrenamentelor pe care le făceam la noi, automat era şi partea spirituală, adică cum să foloseşti puterea, performanţele pe care le ai, să nu le foloseşti cu tentă negativă, dar dimpotrivă, cu tentă pozitivă, adică să te aperi pe tine şi să-i aperi pe cei de lângă tine."Calea lui Veaceslav Calmîş nu a fost nici scurtă, nici uşoară. El a activat în trupele de carabinieri, apoi a fost angajat al Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială "Fulger". Cu timpul, Veaceslav a acumulat experienţă şi a fost angajat la Inspectoratul Naţional de Investigaţii unde lucrează deja de şapte ani. Astăzi, am reuşit să-l prindem pe Veaceslav la birou. Ne putem considera norocoşi, pentru că de obicei, e în teren. De şapte ani, Veaceslav Calmîş merge la locul crimelor, pune totul cap la cap şi îi prinde pe infractori."Specificul lucrului aici, în Direcţia "Crime Grave", este de a preveni, de a descoperi şi de a combate infracţiunile ce ţin de viaţa şi sănătatea persoanelor. Omoruri, violuri, serii de violuri, atacuri tâlhăreşti soldate cu decese."În acest an, Poliţia Republicii Moldova împlineşte 30 de ani. Cu această ocazie, vor fi scoase la iveală 30 de istorii de succes ale angajaţilor din Ministerul Afacerilor Interne şi cei mai buni dintre cei mai buni vor fi premiaţi.