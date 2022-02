Vârstnicii, persoanele cu dizabilităţi şi familiile cu mulţi copii vor fi sprijinite de UE pentru a depăşi criza energetică

Vârstnicii solitari, persoanele cu dizabilităţi şi familiile cu mulţi copii vor fi sprijinite de Uniunea Europeană pentru a depăşi mai uşor criza energetică. Aceştia vor primi fie indemnizaţii unice, fie lemne pentru foc.

Ajutorul este distribuit în cadrul proiectului „Împreună susţinem populaţia vulnerabilă afectată de criza energetică”, a cărui valoare totală este de aproximativ 5 milioane de euro, iar perioada de implementare este de 16 luni.



Potrivit directorului fundaţiei „People in Need” din Moldova, Georgeta Cremene, scopul proiectului este de a sprijini persoanele vulnerabile în faţa crizei energetice.



„Pentru ajutorul financiar direct vorbim de 40 de mii de gospodării, care urmează să primească în această primă perioadă a anului o compensaţie unică de o mie de lei. Avem şi susţinerea materială pentru gospodăriile vulnerabile cu materiale de foc. Aici vorbim de cărbune, bricheți, lemne. Acolo o să avem 6 mii de gospodării.”, a relatat Georgeta Cremene, Director People in need în Moldova.



De asemenea, în cadrul proiectului, 20 de organizații nonguvernamentale vor primi granturi, de până la 60 de mii de euro, pentru a-i ajuta pe cei nevoiaşi. Unele asociaţii au primit deja banii şi au început activitatea.



„În cadrul acestui proiect, noi oferim prânzuri calde pentru peste 60 de persoane vulnerabile, care sunt livrate de trei ori pe săptămână. Unii din ei nu au energie electrică în casă, alţii nu au încălzire, sunt într-o situaţie destul de grea.”, a menționat Tatiana Puga, director la întreprinderea „Credem Eco”, Bălţi.



„Avem cinci servicii sau cinci activităţi de bază. Cantina socială în care vor fi deserviţi cel puţin 60 de familii. De asemenea avem ajutor pentru persoanele cu nevoi speciale care vor primi pachete igienice şi scutece, în jur de 120 de pachete. 100 de familii vor primi ajutor, câte 300 de kg de cărbuni pentru perioada rece.” a declarat Victor Zama, directorul executiv al Asociației obștești "Neemia" Glodeni.



Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2019, 25,2 la sută din populaţia Moldovei era în pragul sărăciei. Ulterior, ponderea a crescut pe fundalul crizei pandemice și a celei energetice. Totodată, gradul general de îndatorare a populației a crescut cu 34% până la finele anului trecut.