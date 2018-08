Vârstnicii, mulţumiţi de majorarea pensiilor după ce au fost valorizate: Un pas bun din partea Guvernului, o atenţie faţă de noi

foto: publika.md

După zeci de ani de muncă, se pot bucura de o bătrânețe fără prea multe griji. Este vorba despre vârstnicii ale căror pensii au fost valorizate. Printre ei este şi Emil Volconovici, în vârstă de 69 de ani, originar din satul Plopi, raionul Dondușeni. Mai bine de 40 de ani, el s-a dedicat medicinii, iar acum este pensionar. Totuși, bărbatul continuă să lucreze, deoarece în raion este lipsă de specialiști.



"Am mai lucrat și șef la secția de psihiatrie în satul Plopi, am fost medic-șef adjunct al raionului, am fost director al centrului medicilor de familie, dar la momentul de față cu părere de rău sau de bine sunt pensionar", a menţionat Emil Volconovici, pensionar.



Bărbatul spune că, la început, pensia era foarte mică, treptat aceasta a fost indexată și s-a mai mărit. Majorarea a fost cu adevărat simțită după valorizare.



"Acum pensia s-a dublat și mai mult și e destul de bine. Sunt foarte mulțumit că la ziua de azi aș putea să mă port și eu ca un pensionar de peste hotare", a spus Emil Volconovici.



Și Tatiana Vozian, care a lucrat profesoară de limbă franceză, are acum o pensie mai mare: "E simțitor surplusul ce îl am acum și cred că e un pas foarte bun din partea Guvernului și e o atenție față de noi, pensionarii".



Aproximativ 50 de mii de oameni care s-au pensionat în 2012 și 2013 primesc mai mulți bani începând cu luna aprilie. De asemenea, din 1 octombrie vor fi valorizate şi pensiile pentru limita de vârstă a persoanelor care s-au pensionat în perioada 2014 - 2017.