Vârstnicii din Moldova au sărbătorit astăzi Ziua Internaţională a persoanelor în etate

Au avut un motiv în plus ca să zâmbească şi să se simtă cu adevărat importanţi. Este vorba despre bătrânii de la Centrul de Plasament pentru Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi. Ei au sărbătorit astăzi Ziua Internaţională a persoanelor în etate. Pe lângă faptul că au avut parte de un program deosebit, cu bucate alese, cadouri şi diplome, unii pensionari au răscolit prin amintiri.

Alexandra Ceban are 75 de ani şi a venit la centru cu 11 ani în urmă, atunci când i-a murit fiul şi a rămas singură.



"Asta-i straşnică chestie prin ce-am trecut. Foarte greu toţi am nimerit aici. Şi pe la gară am dormit, pe unde vrei şi numai aici, în acest azil, m-am recuperat ca să pot trăi mai departe", a spus Alexandra Ceban, pensionară.



Femeia s-a bucurat enorm de atenţia specială din această zi.



"Pentru noi asta-i o satisfacţie, bucurie avem în ziua asta. Asta-i ziua când ne-a luat cineva în vedere pe noi, oamenii care au muncit o viaţă", a spus Alexandra Ceban, pensionară.



Şi pentru Ioana Bârsan centrul de plasament îi este casă de mai bine de 15 ani.



"Am trăit viaţa din plată, numai pe la gazde. Am aşteptat să fiu fericită dar nu am mai fost fericită pentru că aşteptam cameră şi apoi să îmi formez familie şi aşa şi nu am primit cameră", a spus Ion Bârsan, pensionar.



De ziua lor, cei mai activi bătrâni din azil au organizat un concert.



"Mă bucur că am venit astăzi la concert, că o astfel de zi este sărbătorită. Sunt fericită că noi suntem respectaţi", a spus o femeie.



"Foarte bucuros eu când văd concertele aici tocmai plâng, deoarece am lucrat zece ani şofer în Filarmonica Naţională, am dus şi Joc şi Fluieraş, iată de ce", a spus un bărbat.



"Este sărbătoarea persoanelor în etate. Am fost felicitată şi am primit o diplomă de onoare şi un premiu", a spus o femeie.



Administraţia azilului spune că a depus efort ca bătrânii să se simtă bine.



"Am vrut ca sărbătoarea aceasta să fie simţită în toată firea, pentru că aceasta este sărbătoarea lor. Trebuie permanent să le acordăm atenţie, fiindcă ei la rândul lor au acordat atenţie altcuiva şi acum este de datoria noastră de a le acorda acest suport şi atenţie", a spus Gheorghe Bejenaru, directorul centrului de plasament pentru persoane vârstnice.



La Centrul de Plasament pentru Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi locuiesc 160 de persoane.