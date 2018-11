Vârstnicii au PENSII MAI MARI, după valorizare. Vor investi banii în sănătate, călătorii şi vor cumpăra cadouri nepoţilor

Pensiile mai mari le vor permite să investească în sănătate, să mai vadă lumea, dar şi să le cumpere mai multe cadouri nepoţilor. Pe asta spun că vor cheltui banii cei mai mulţi vârstnici care au beneficiat de majorări, în cadrul ultimei etape de valorizare.

Timp de 40 de ani, Valentina Căpăţină din oraşului Ialoveni a lucrat contabil. Acum patru ani a ieşit la pensie. Primea 1.900 de lei, prea puţin pentru munca depusă, spunea ea. În urma valorizării şi indexării, pensia e aproape dublă.



"Reforma este binevenită, pentru că se spune că banii niciodată nu sunt mulţi. S-a mărit pensia, am 3.700 de lei. Ne descurcăm, suntem doi pensionari, dar totuşi e de dorit mai mult", a spus Valentina Căpăţină locuitoare a oraşului Ialoveni.



A lucrat cu cifrele şi Olimpiada Gujuman din oraşul Orhei. În urma reformei, femeia primeşte cu o mie de lei mai mult.



"Când am văzut diferenţa de 1.000 şi ceva de lei, desigur, foarte mult m-am bucurat. 2 840 de lei. Mi-am luat un cadou, o geantă. Deja a doua lună de când o primesc mărită", a menţionat Olimpiada Gujuman, contabilă oraşul Orhei.



Zinaida Baleanu din satul Brăviceni este pensionară din 2015, dar continuă să muncească la Liceul "Ion Luca Caragiale" din Orhei, în calitate de profesoară de istorie. Timp de 14 ani deţine şi funcţia de director adjunct al acestei instituţii. Pensia ei a crescut, în urma valorizării, cu circa 600 de lei.



"Am fost plăcut surprinsă că a depăşit un pic calculul care l-am făcut eu. Mai avem nevoie de un sanatoriu, mai avem nevoie de o călătorie. Să simţim o grijă, şi pentru noi cineva se gândeşte, investeşte în noi", a spus Zinaida Baleanu, profesoară satul Brăviceni raionul Orhei.



În cadrul celei de-a patra etape de valorizare, care este şi ultima, aproximativ 95 de mii de vârstnici şi persoane cu dizabilităţi primesc pensii mai mari, în medie cu 300 de lei. Aceştia s-au pensionat în perioada 2014-2017. Reforma a fost iniţiată în 2017.

Datorită acesteia, peste 300 de mii de oameni au beneficiat de pensii majorate.