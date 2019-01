Variety: O româncă este în top-ul artiştilor europeni de urmărit în 2019

Actriţa de origine română Maria Victoria Drăguş, care a jucat în filmul nominalizat la Oscar "Panglica albă", de Michael Haneke, a fost inclusă pe lista celor 10 artişti europeni de urmărit în 2019 a prestigioasei publicaţii Variety.

Variety a făcut, luni, publică cea de-a cincea ediţie a listei sale "10 Europeans to Watch", care include talente europene - actori, regizori, directori de imagine - cu potenţial de afirmare anul acesta.

Cei zece artişti incluşi pe această listă - regizoarea franceză Marine Atlan, actorul german Jonas Dassler, regizorul belgian Bas Devos, actriţa germană de origine română Maria Drăguş, regizorul german Aron Lehmann, actriţa austriacă Valerie Pachner, actorul britanic Nabhaan Rizwan, creatoarea de seriale online Mika Watkins, regizorul olandez Steven Wouterlood şi actorul german Fahri Yardim - vor fi sărbătoriţi la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Berlin, care are loc în perioada 7 - 17 februarie.

Maria Victoria Drăguş, în vârstă de 25 ani, este de origine română, tatăl ei fiind originar din localitatea Pechea din judeţul Galaţi. Este cunoscută pentru rolul din lungmetrajul "Panglica albă/ Das Weisse Band", în regia lui Michael Haneke, pentru care a fost premiată, de altfel, de Academia de film germană.

A mai apărut de-a lungul timpului în filme precum "Wer wenn nicht wir", "Draussen ist Sommer", "Töte mich, dar şi în "Bacalaureat", film lansat de Cristian Mungiu în 2016.

Maria Draguş a jucat şi în filmul "Mary Queen of Scots", de Josie Rourke, lansat anul trecut, dar şi în "Six Minutes to Midnight", de Andy Goddard, cu Eddie Izzard şi Judi Dench, care va apărea îmn cinematografe anul acesta.