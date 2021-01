Varianta sud-africană de coronavirus a fost detectată în Noua Zeelandă

Noua variantă de coronavirus, descoperită în Marea Britanie, va deveni tulpina dominantă a virusului în Germania, a afirmat şeful de cabinet al cancelarului Angela Merkel, Helge Braun, transmite luni DPA.Prezent la un talk show politic prezentat de jurnalista Anne Will, Helge Braun a spus că noua variantă va ''crea probleme'' în Germania, context în care devine şi mai importantă reducerea semnificativă a ratei infectărilor.''Ne confruntăm deja cu această variantă în mai multe spitale. Asta înseamnă că a sosit în ţara noastră şi, la un moment dat - aşa cum s-a întâmplat în alte ţări - va prelua controlul şi va cauza probleme'', a spus Braun. ''Sunt foarte sigur de acest lucru''.''Vrem să o ţinem departe de graniţele ţării pe cât de mult timp posibil şi să o ţinem sub control acolo unde este deja prezentă'', a adăugat acesta.Noua tulpină s-a manifestat până acum în principal în Marea Britanie. Potrivit experţilor, această tulpină are un grad mai ridicat de infecţiozitate. Cu toate acestea, nu se poate spune încă în mod cert dacă are şi un grad de mortalitate mai mare.Numărul cazurilor înregistrate în timpul weekendurilor este de obicei mai mic decât cel din timpul săptămânii ca urmare a numărului mic de teste realizate, scrie agerpres.ro.