VARA SE TERMINĂ, REPARAŢIA NU. Pe unele străzi din Capitală, lucrările bat pasul pe loc

Este sfârşitul lunii august, însă mai multe artere din Capitală sunt, în continuare, în reparaţie. Potrivit unui comunicat al Primăriei, în prezent, se fac lucrări pe 11 străzi.

Şoferii sunt îngrijoraţi de faptul că, dacă reparaţiile nu vor fi gata până la începutul anului de învăţământ, în Capitală vor fi ambuteiaje infernale. La polul opus, responsabilii dau asigurări că lucrările vor fi finalizate până în septembrie, în caz contrar, adminsitratorii companiilor de construcţie vor fi penalizaţi.

Este ora 10 şi jumătate, însă pe strada 31 august nu am văzut niciun drumar. Între timp, şoferii sunt nevoiţi să circule pe o singură bandă şi să se ferească de gropile care au fost săpate, dar şi de materialele de construcţie, care au fost lăsate în mijlocul străzii.



Reparaţia străzii 31 August 1989 a început în anul 2012, iar bugetul este acoperit dintr-un grant oferit de Banca Europeană pentru Investiţii. Banii sunt oferiţi pe etape şi bugetul lucrărilor planificate pentru acest an este de 61 de milioane de lei. Până acum au fost cheltuiţi în jur de 40 de milioane de lei.



"Până când nu e niciun muncitor, nu este niciun stăpân. E foarte rău."



"În curând începe anul de învăţământ, copiii vor trece pe aici. Chiar este periculos, cred eu. Desigur că este revoltător, ca acum, în această lună, să nu duci la capăt lucrările."



"Este bine când repară drumurile, dar trebuie să fie făcut totul la timp."



Şi strada Nicolae Testemiţanu arată ca după bombardament. Acolo au început să fie schimbate reţelele utilitare. Deşi termenul limită de finalizare a lucrărilor este începutul lunii septembrie, drumarii pe care i-am surprins miercuri, munceau mai mult a lene. Aceştia nu ne-au putu spune la ce etapă sunt lucrările.



"Nu pot să vă dau niciun interviu."



Locuitorii din preajmă au dubii că responsabilii se vor încadra în termenul promis.



"Anul nu l-au spus, dacă mai spuneau şi anul. Ar fi bine să fie gata până în data de 1 septembrie, fiindcă este şi Universitatea de Medicină, este unicul drum care uneşte Malina Mică cu Centrul."



"Înseamnă că mai târziu va fi gata. Ce să-i faci, dacă au început, trebuie să termine."



O situaţie mai bună este pe strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni, care în prezent este închisă pentru circulaţia maşinilor. Acolo, lucrările par a fi pe sfârşite.



"Pe azi, mâine, trebuie să termine, aşa e în plan. Cam aşa, termenul este până pe 27, aşa am înţeles, dar pe astăzi, mâine, trebuie să deschidă drumul."



În prezent, pe 11 străzi sunt făcute lucrări de reparaţie, printre care străzile Studenţilor, Zelinski şi Socoleni. Şeful direcţiei Transport şi Căi de Comunicaţie spune că toate şantierele sunt monitorizate iar agenţii economici care nu se vor încadra în termenii stabiliţi vor fi penalizaţi.



"Dacă nu vor respecta termenii şi garanţiile asumate, vor fi penalizaţi şi nu vor mai primi autorizaţii de lucru în oraş", a spus ADRIAN BOLDURESCU, şeful Direcţiei Transport şi Căi de Comunicaţie.