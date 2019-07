VARĂ FIERBINTE ÎN TOATĂ ȚARA. Cum se descurcă oamenii pe caniculă

Chişinăul s-a topit, astăzi, la propriu. La soare, temperatura din termometre a depăşit 40 de grade. Oamenii au trecut de codul galben de caniculă cum au putut.

Dacă unii au fugit la ţară, alţii s-au răcorit la piscine. Mai puţin norocoşi au fost cei care au muncit în aer liber, cum ar fi vânzătorii de la piață centrală.



”Ne străduim să avem apă rece mai multă cu noi, hainele să fie mai comode, mai naturale și sub umbrelă. Ne dăm unde e mai umbră.”



”Punem umbrelă și stăm la umbră. Altfel nu poți să reziști o zi întreagă.”



”Bem apă multă. Bem câte trei sticle de 1,5 L de apă și ne mai udăm picioarele și trăim, da ce să facem?”



Canicula le dă bătăi de cap nu doar oamenilor, ci și animalelor. La Gradina Zoologică din Capitală, acestea au parte de băi răcoritoare.



”Caii, ca și alte animale, nu preferă căldura. Le permitem să mai iasă la plimbare prin livadă, manej. Pe asemenea căldură, le facem diverse băi și le place.”



Ziua liberă şi canicula sunt mană cerească pentru patronii piscinelor. Acestea au fost luate cu asalt de orăşenii sufocaţi de căldură.



”Este foarte cald și respectiv am venit un pic să ne răcorim, primim plăcere noi, copiii și un pic ne relaxăm.”



”Este o zi caldă și am vrut și copilul un pic să-l scoatem, că se plictisește acasă.”



”Ne răcorim noi în perioada caldă așa mai mult pe la umbră, pe la bazin. Adică, în general, ca toată lumea. Preferăm așa undeva mai departe de Chișinău.”



Odată cu temperaturile, au crescut şi vânzările comercianţilor de îngheţată şi băuturi răcoritoare.



”A crescut, da. Cu mult mai mult, când era mai frig era mai puțin. Acum e mai mult. E întrebată apa. Toți vin care și cum.”



”Sigur că acum mai bine merge vânzarea de înghețată. Atunci și apa o preferau mai puțin și înghețata. Acum vin și cu copii, cred că se gătesc de școală, și toți care trec pe alături vor înghețată.”



În timp ce unii evită expunerea la soare la orele amiezii, alţii au grijă să poarte şepci şi ochelari de soare.



”Ochelari de soare, chipiuri, haine mai deschise.”



”Chipiuri, haine așa mai subțirele și cât mai mult la umbră.”



Codul galben de caniculă rămâne valabil pentru toate regiunile ţării până în data de 30 iulie.