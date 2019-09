Vânzările globale de automobile electrice au scăzut pentru prima dată în istorie, după ce China a redus subvenţiile

foto: ecomagazin.ro

Vânzările globale de automobile electrice au scăzut pentru prima dată în istorie în luna iulie a acestui an, după ce China a redus subvenţiile acordate pentru achiziţionarea de automobile electrice, o dovadă a influenţei pe care o are sprijinul Guvernului asupra pieţei automobilelor electrice, transmite agerpres.ro



Potrivit unui raport publicat marţi de firma de consultanţă Sanford C. Bernstein, un număr de aproximativ 128.000 de autoturisme electrice au fost vândute la nivel global în luna iulie 2019, în scădere cu 14%. Vânzările de automobile electrice au scăzut în China şi America de Nord, dar au crescut în Europa.



Ritmul de creştere a vânzărilor de automobile electrice în China, cel mai mare producător şi totodată cea mai mare piaţă pentru vehiculele electrice, începe să încetinească, pe măsură ce reducerea subvenţiilor guvernamentale, dar şi încetinirea economică încep să influenţeze deciziile de achiziţie ale consumatorilor. Guvernul de la Beijing a decis să reducă subvenţiile pentru achiziţionarea de noi automobile electrice începând cu data de 26 iunie, în ideea de a-i încuraja pe constructori să se concentreze pe inovaţie.



Deşi automobilele electrice nu reprezintă decât câteva procente din piaţa auto mondială, constructorii auto mizează pe acest segment pentru creşterea lor în viitor.



În pofida scăderii înregistrate în luna iulie, pe primele şapte luni ale anului piaţa mondială a automobilelor electrice a înregistrat o creştere de 35%, susţin analiştii de la Bernstein, potrivit cărora pe ansamblul anului 2019 vânzările vor înregistra o creştere cuprinsă între 23% şi 48% până la 2,4-2,9 milioane unităţi.



"Aşa cum era de aşteptat, creşterea s-a oprit în luna iulie, pe fondul reducerii subvenţiilor. În pofida unor slăbiciuni pe termen scurt aşteptate pentru a doua jumătate a anului, continuăm să avem o viziune pozitivă cu privire la cererea pe termen lung de automobile electrice", susţin analiştii de la Bernstein.



În rândul producătorilor, grupul american Tesla Inc. a fost lider în luna iulie, cu aproximativ 20.000 de automobile electrice vândute, urmat de BYD Co., o marcă chineză de automobile electrice care este sprijinită de miliardarul american Warren Buffett.