Vânzările de vin online, în creştere în ţara noastră. Cum acest trend a căpătat amploare într-un timp relativ foarte scurt

Cumpărăturile online devin din ce în ce mai populare în rândul moldovenilor. De la îmbrăcăminte şi încălţăminte până la produse alimentare... toate sunt la un clik distanţă.

Pe Internet au căpătat viteza şi vânzările de vin. Cei care adminisitrează asemenea siteuri,

spun că, în prima jumătate a anului, acestea au reuşit să le depăşească, pe cele de anul trecut, cu aproape 50 la sută.



Victor Bunescu este administratorul unui asemenea magazin online specializat. Bărbatul spune că ideea i-a venit din dorinţa de a oferi o alternativă cumpărătorilor de la noi, dar şi celor străini, care pot găsi aici vinuri de calitate, selectate după criterii bine stabilite.



"Peste 700 de poziţii de vinuri şi divinuri diferite. Inclusiv şi accesorii pentru consumul rațional al acestor băuturi. Cea mai mare parte a vinurilor vândute online sunt vinuri scumpe. Am făcut o selecţie de vinuri care corespunde anumitor calităţi", a Victor Bunescu, administratorul magazinului online.



Cumpărăturile online dau posibilitate oamenilor să economisească timp, iată cum explică Victor Bunescu faptul că acest trend a căpătat amploare într-un timp relativ foarte scurt.



"Gamă vastă de vinuri, modalităţi sigure şi comode de plată, livrare. Noi livrăm în Chişinău timp de o oră, iar în oricare punct al Moldovei, timp de o zi. Cumpărătorii străini reprezintă probabil 10 %, iar din aceştia 90% sunt români. Majoritatea sunt din oraşul Chişinău. Noi am lansat de curând livrările în ţară şi rezultatele sunt foarte bune", a precizat Victor Bunescu.



Cele mai solicitate de străini, cât şi de moldoveni, rămân a fi vinurile roşii.



"Albele urmează şi pentru ultimul punct sunt spumantele. Cei mai îndepărtaţi pe care i-am avut au fost portughezii. Italienii, britanicii, polonezii, nemţii. Aproape toată Europa unde avem posibilitate să livrăm", a subliniat Victor Bunescu.



"Dacă vreo câţiva ani în urmă aveam doar 2-3 sit-uri online. Acum practic fiecare producător are încă un serviciu. Ar putea fi o pista de promovare, o idee destul de bună din cauza că la toate expoziţiile care particip am observat această legitate. Oricine gust îi place vinul, următoarea întrebare, dar unde aş putea cumpăra", a declarat Mihai Druţă, oenolog.



Magazinele online sunt acum concurentul numărul unu al supermarketurilor specializate în comercializarea băuturilor.



"Ideea nu este în a avea mai multe astfel de magazine, dar a oferi servicii de calitate. Astăzi, cu părere de rău comercializarea peste hotare a vinurilor noastre este îngreunată de facturi diferite şi imposibilitatea de transportare directă", a conchis Irina Bistriţchi, director adjunct ONVV.