Vânzările de produse personale de lux vor înregistra în 2020 cea mai mare scădere din istorie

Declinul preconizat de Bain, care vine în pofida unei reveniri puternice a vânzărilor de produse de lux în China, este în zona inferioară a intervalului cuprins între 20% şi 35%, prognozat de aceeaşi firmă de consultanţă în luna mai a acestui an. Acest lucru se datorează unei reveniri peste aşteptări a vânzărilor de produse de lux în cursul verii, când măsurile de izolare au fost ridicate în întreaga lume iar magazinele care comercializează poşete, haine, bijuterii şi ceasuri de lux au fost redeschise. Cu toate acestea, cel de-al doilea val de infecţii cu coronavirus care a apărut în Europa şi SUA începând din octombrie a condus la noi restricţii şi închideri de magazine. În plus, incertitudinea provocată de alegerile prezidenţiale din SUA a afectat şi ea încrederea consumatorilor.Singura veste bună pentru producătorii de articole de lux este China, unde vânzările au crescut cu 45%, până la 44 miliarde de euro în acest an. Potrivit analiştilor de la Bain, China este pe cale să devină cea mai mare piaţă din lume pentru produsele de lux în 2025, pe măsură ce consumatorii chinezi înstăriţi vor călători mai puţin şi vor cheltui mai mult acasă."Avem o lume cu două viteze, în condiţiile în care Europa şi SUA au fost serios lovite de cel de-al doilea val al pandemiei precum şi de incertitudinea socială şi politică, în timp ce China accelerează fără întrerupere", susţine Federica Levato, partener la Bain.Potrivit firmei de consultanţă, criza coronvirusului a accelerat trei tendinţe, în condiţiile în care achiziţiile online de produse de lux s-au dublat, de la 12% în 2019 la 23% în 2020, iar comerţul electronic urmează să devină canalul principal pentru cheltuieli globale cu produse de lux în 2025. De asemenea, limitarea călătoriilor internaţionale i-a făcut pe oameni să cumpere mai mult din ţările lor de reşedinţă, iar cumpărătorii născuţi începând din 1981, Generaţia Z, sunt responsabili în prezent pentru aproape 60% din achiziţiile totale de produse de lux.