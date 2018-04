Vânzări record pentru Dacia, iar Renault estimează venituri de 13,16 miliarde de euro în T1

Foto: Dacia Duster

Veniturile Renault au crescut cu 0,2% în primul trimestru din 2018, uşor sub estimările analiştilor, deoarece producătorul auto francez a fost afectat de reducerea vânzărilor în India, China şi Coreea de Sud, şi de aprecierea euro, dar livrările brandului Dacia au ajuns la un nivel record, transmite Reuters.



Succesul noului Duster a majorat vânzările Dacia cu 13,8% în primul trimestru din acest an, la nivelul record de 171.577 unităţi, de la 150.833 vehicule în perioada similară din 2017.



Grupul Renault a raportat un avans al livrărilor de 4,8% în perioada ianuarie-martie 2018, la 935.041 vehicule, faţă de 892.348 unităţi în primul trimestru din 2017.



În primele trei luni din acest an, veniturile au urcat la 13,16 miliarde de euro (15,93 miliarde de dolari), în timp ce analiştii se aşteptau la 13,7 miliarde de euro.



În timp ce vânzările pe pieţele din Europa şi Rusia au crescut semnificativ în primul trimestru din 2018, pe piaţa din India s-a înregistrat un declin de aproape o treime, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al companiei.



În China, livrările au scăzut cu 16,8% în primele trei luni din acest an iar subsidiara din Coreea de Sud - Renault Samsung Motors - a raportat o scădere de peste 25%.



Aprecierea euro a redus veniturile diviziei auto cu 4,8% sau 575 milioane de euro, afectând valoarea vânzărilor de peste hotare.



Contribuţia Avtovaz - subsidiara din Rusia, la veniturile totale ale grupului a totalizat 716 milioane de euro în primele trei luni din acest, în creştere cu 25,8% faţă de perioada similară din 2017, datorită majorării vânzărilor brandului Lada cu 3,3%, la 86.090 vehicule.



Renault şi alţi acţionari ai Avtovaz au injectat luna aceasta peste un miliard de euro în cel mai mare producător auto din Rusia, pentru a întări situaţia financiară şi a profita de redresarea pieţei auto ruse.



Operaţiunea, care a implicat în mare măsură conversia datoriei în acţiuni, a totalizat 107 miliarde de ruble (1,3 miliarde de euro), a anunţat corporaţia rusă de stat Rostec, care este acţionar al Avtovaz, alături de alianţa Renault-Nissan. În urma conversiei, cota alianţei Renault-Nissan în societatea mixtă cu Rostec a urcat la 61,1%, în timp ce participaţia societăţii mixte în Avtovaz a ajuns la 83,5%.



În 2018, piaţa auto globală ar urma să înregistreze un avans de 2,5% comparativ cu 2017, în timp ce în Europa livrările ar urma să crească cu 1%, a estimat vineri grupul Renault.



La nivel internaţional, în acest an Rusia ar urma să raporteze un avans al vânzărilor aproape de 10%, Brazilia şi China o expansiune de peste 5% şi India o creştere de 6%.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la constructorul francez.



Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.