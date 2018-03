VÂNZĂRI MAI MARI PENTRU COMPANIILE DE ASIGURĂRI. Tot mai multe persoane îşi asigură bunurile sau viaţa

Tot mai multe persoane se adresează la companiile de asigurări din ţara noastră. Datele Biroului Naţional de Statistică arată că sumele brute încasate de instituţii au crescut în anul trecut cu 4,5 procente faţă de 2016.

Mai mulţi oameni îşi asigură maşinele, sănatatea sau viaţa. Asiguratorii spun că în următorii ani cifrele vor creşte, iar concurenţa între companiile de asigurări va fi din ce în ce mai strânsă.

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică în 2017 companiile de asigurări au avut vânzări în valoare totală de un miliard 442 milioane de lei, faţă de un miliard 380 de milioane de lei în 2017.



Banii încasaţi pentru asigurările de sănătate au crescut cu 9,7 procente, în 2017. La asigurările CASCO s-a înregistrat o majorare de peste nouă la sută.

Mai mulţi bani s-au transferat către companii şi pentru asigurările RCA de la 656 de milioane de lei, la aproape 689 de milioane. Totodată, mai mulţi moldoveni îşi fac asigurări de viaţă. Suma a crescut până la 95 de milioane de lei în 2017, faţă de 89 de milioane de lei în 2017.



"Până la urmă sunt mai multe aspecte legate unul de altul, cum ar fi creşterea economică, capacitatea de plată a cetăţenilor noştri. Ne bucură faptul că se manifestă interes asupra produselor de asigurare şi lumea din ce în ce conştientizeazănecesitatea acestei acoperiri", a spus directorul companiei de asigurări, Dinu Gherasim.



Unii dintre moldoveni spun că în societatea de azi este important să îţi asiguri bunurile sau sănătatea.



"Dacă se întâmplă ceva ai o mică speranţă că o să primeşti de undeva ajutor. Mi-am asigurat apartamentul. Nu cred că e o investiţie într-atât de mare pentru prejudiciul pe care aş pute să îl am".



"Este important să îţi asiguri viaţa, apartamentul, proprietăţile. Totul depinde de câţi bani trebuie să dai pentru asta, e un criteriu important".



"Este bine să fii asigurat şi dacă se întâmplă ceva să fie restituită o recompensă oarecare. Mă gândesc să fac o asigurare de viaţă numai că nu am cu cine să mă consult".



Alţii însă susţin că nu ar da bani companiilor de asigurări.



"Nu mi-am asigurat nimic absolut, nu ştiu dacă e necesar de fapt, nu ştiu. Asta este o afacere".



"Nici nu mi-a venit în gând şi nici nu vreau să am asigurare pe pământ, asigurarea mea e în ceruri".



Pe parcursul anului 2017, veniturile companiilor de asigurări au constituit 2 miliarde 328 de milioane de lei. 13 companii de asigurare au acumulat profit în valoare de 112 milioane de lei, iar alte şapte au suportat pierderi în valoare de 47 de milioane de lei.