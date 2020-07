Vântul şi ploile puternice au făcut ravagii în Capitală şi suburbii

Ploaia de marţi seară a făcut ravagii în Chişinău. Circulația troleibuzelor a fost întreruptă în sectorul Centru din cauza unui arbore căzut peste firele electrice. Incidentul s-a produs în apropierea sensului giratoriu de pe bulevardul Iuri Gagarin. Potrivit șefului de la "Spații Verzi", Serghei Carp, copacul a căzut din cauza vântului puternic. După aproximativ o oră circulația transportului public a fost reluată.

Vântul şi ploile puternice au făcut ravagii şi în suburbii. În comuna Cruzeşti, precipitaţiile abundente au înnămolit grădinile şi au spălat drumurile. Pe Maria Neniţă din satul Ceroborta, comuna Cruzeşti, am găsit-o cu ochii înlăcrimaţi în pragul casei. Femeia spune că ploile i-au spălat munca din această primăvară, iar ceea ce urmează o înspăimântă şi mai mult.



"Aici a inămolit porumbul, cartofii, pepene verde am avut aici, totul o inămolit, uitaţi-vă ce s-o făcut, tare rău."



Ploaia şi vântul au fost într-atât de puternice, încât toaleta din curte a fost smulsă şi aruncată la câţiva metri.



"Au luat-o apele cele puternice şi o trântit-o direct în porumbul meu. Şi pe azi au transmis ploi, ce mă fac eu, la vecin aceeaşi poveste."



Unei gospodine din Cruzeşti ploaia i-a adus tot pietrișul din drum în pragul casei, iar grădina i-a fost înnămolită.



"De când trăiesc eu aici, din 92, încă aşa întâmplare nu am avut, mai ales pe timp de noapte. Dimineaţa când a-ţi văzut, la ce v-aţi gândit? Ei, mi-am pus mâinele în cap şi m-am gândit că Domnul mi-o mai dat de lucru. În grădină totul o spălat."



Şi drumul de trei kilometri care duce spre satul Ceroborta a ajuns într-o stare deplorabilă, iar cei câţiva oameni de acolo au rămas blocaţi în localitate. Autorităţile spun că nu au bani în buget pentru a repara cele stricate, aşa că au apelat după ajutor la Primăria Chişinău. Pentru a asfalta porţiunea e nevoie de un milion de lei.



VIOLETA CRUDU, primarul comunei Cruzeşti: "Noi ieri am încercat să soluţionăm puţin situaţia, inclusiv pe acest drum, dar el s-a distrus atât de mult, încât acum trebuie să găsim alte soluţii."



Purtătorul de cuvânt al Primăriei Chişinău, Vasile Chirilescu, susţine că în adresa municipaliţăţii nu a ajuns niciun demers în acest sens.